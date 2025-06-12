YTÜ'den Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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YTÜ'den Filistin'e Destek Yürüyüşü

YTÜ\'den Filistin\'e Destek Yürüyüşü
12.06.2025 14:39
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Yıldız Teknik Üniversitesi, Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi. Rektör Debik, bilimsel kayıplara dikkat çekti.

YILDIZ Teknik Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri, Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. 45 öğrenci kulübünün katılımıyla düzenlenen düzenlenen yürüyüşte konuşan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, "İnsanlık bir imtihan veriyor ve bu imtihan, ağır bir imtihan. Birçok akademisyen, ilim insanı, öğrenciler, üniversiteler bu savaş sürecinde yok oldu. İlmin yok olması demek aslında geleceğin yok olması demek" dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. 45 öğrenci kulübünün katılımıyla gerçekleşen yürüyüş için saat 11.45'te toplanan kalabalık, ellerindeki pankart ve bayraklarla 'Filistin yalnız değildir' sloganları atarak yürüdü. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vatan Karakaya ve çok sayıda akademisyenin de katıldığı yürüyüşte Türkçe ve İngilizce olarak basın açıklamaları okundu. İngilizce açıklamayı Sanat Yönetimi öğrencisi Farah Daaboul, Türkçe açıklamayı ise Endüstri Mühendisliği öğrencisi ve Uluslararası Öğrenciler Kulübü Başkanı Anas Elsaleh okudu. Açıklamalarda Gazze'de yaşananlar 'insanlık dramı' olarak nitelendirilirken Filistin halkının yalnız olmadığı vurgulandı ve uluslararası kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıldı.

'İLMİN YOK OLMASI DEMEK ASLINDA GELECEĞİN YOK OLMASI DEMEK'

Yürüyüş öncesi konuşan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, "Bugün burada 45 tane kulübümüz var. Hatta 45'ten de fazla kulübümüzün Filistin'e destek, Gazze'ye destek manasında yaptığı bir yürüyüşün yanındayız. 7 Ekim 2023,te başlayıp hala devam eden bir insanlık dramı. Bizleri ciddi manada üzüyor. Aslında insanlık bir imtihan veriyor ve bu imtihan, ağır bir imtihan. Birçok akademisyen, ilim insanı, öğrenciler, üniversiteler bu savaş sürecinde yok oldu. İlmin yok olması demek aslında geleceğin yok olması demek. Yani buna sadece Gazze halkı olarak bakmamak lazım. Gazze halkı çoluğuyla çocuğuyla, yaşlısıyla, kadınıyla yok ediliyor. Şöyle bir Avrupa toplumuna, toplum demeyeceğim liderleri diyeceğim. Toplumlar çünkü hakikaten ayakta. Ama onlara bir baktığımızda, idarecilere baktığımızda, bunlar en küçük bir saldırıyı terör olarak ifade ederlerken, burada birçok insan katledilirken maalesef hiçbir eylem almıyorlar. Bizim öğrencilerimizin yaptığı eylem de birazcık bir duygusallığa ve İnsanların tekrar bir görüşe önem vermesinin sebebi olur" dedi.

'BUGÜN İNSANLIK ONURU İÇİN, ADALET İÇİN BİR ARADAYIZ'

Basın açıklaması yapan Endüstri Mühendisliği öğrencisi ve Uluslararası Öğrenciler Kulübü Başkanı Anas Elsaleh, "Bugün insanlık onuru için, adalet için bir aradayız. Ben buraya sadece bir öğrenci olarak çıkmadım. Ben buraya işgal altında doğmuş bir halkın torunu olarak çıktım. Dedem bana anlatırdı. 70 sene önce yaşadıklarınız 1948'te benim dedem sadece 14 yaşındaydı. Siyonist askerler evlerine gelip kapıları kırıp, ailemi dövdüler. Komşuları infaz ettiler. Dedem, ailesiyle birlikte, Filistin'den, Lübnan'a kadar 14 yürümek zorunda kaldı. Yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Geri döneriz diye evinin anahtarını boynunu astı. O anahtar hala bizde. O ev hala orada. Ama o zulüm hala sürüyor. 77 yıl geçti ama değişmedi. 1948'te dedeme yapılan neyse bugün Gazze halkına yapılan da odur" dedi.

'BUNUN ADI SAVAŞ DEĞİL, BUNUN ADI SOYKIRIM'

Endüstri Mühendisliği öğrencisi ve Uluslararası Öğrenciler Kulübü Başkanı Anas Elsaleh, "Bugün burada sadece Filistin için değil, insanlık, onur için bir aradayız. Gazze'de gözlerimiz önünde bir halk yok ediliyor. Çocuklar, kadınlar, sağlık çalışanları, öğretmenler, herkes evde bulunarak bir halk sistemli olarak katlediliyor. Bu bir savaş değil. Bu bir katliamdır. Dünyaya haykırdık ve haykır devam edeceğiz. Açlığı bir silah olarak kullanan bir orduya karşı susmak, onun suçuna ortak olmaktır. Gazze'de insanlar sadece bombalarla değil, açlıkla, susuzlukla, ilaçsızlıkla öldürülüyor. Bunun adı savaş değil. Bunun adı soykırım" dedi.

Kaynak: DHA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Filistin, Politika, Eğitim, Güncel, Rektör, Gazze, Eyüp, Son Dakika

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