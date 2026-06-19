Yüksekova'da Köylüler Sulama Kanalını Temizliyor - Son Dakika
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Yüksekova'da Köylüler Sulama Kanalını Temizliyor

Yüksekova\'da Köylüler Sulama Kanalını Temizliyor
19.06.2026 09:39
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki köylüler, tıkanan sulama kanalını temizlemek için imece usulü çalışıyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Ortaç köyünün Konak mezrasında yaşayanlar, tarım arazilerini sulamak için tıkanan 10 kilometrelik su kanalını küreklerle imece usulü temizleyerek açıyor. Köylülerden Nazım Kağan, ilkbahar yağışlarının ardından gelen sel sularının sulama kanalını tıkadığını, her yıl aynı çileyi çektiklerini söyledi.

Yüksekova'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Ortaç köyünün Konak mezrasındaki Hani Yaylası'nda köylüler, her yıl ilkbahar ve yaz aylarında köye su ulaştırmak için kazma ve küreklerle su kanalını temizliyor. Ancak sel suları, heyelanlar ve toprak kaymaları nedeniyle kanalın sık sık tıkandığını belirten köylüler, yeterli sulama yapılamadığı için tarım arazilerinin kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

'TALEPLERİMİZİ İLGİLİ KURUMLARA İLETTİK'

Ortaç köyü muhtarı Nejdet Derinsu, sulama kanallarıyla ilgili gerekli başvuruları yaptıklarını belirterek, "Sadece Konak mezrası değil, Ortaç merkez ile Kargılı, Kapılı ve Gümüşlü mezralarını kapsayan taleplerimizi ilgili kurumlara ilettik. Yetkililer bölgede inceleme yaptı ve mağduriyetin giderilmesi için çalışma yürütüleceğini bildirdi" dedi.

'HER YIL AYNI SORUNU YAŞIYORUZ'

Köylülerden Nazım Kağan ise ilkbahar yağışlarının ardından gelen sel sularının yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki sulama kanalını tıkadığını belirterek, "Bu kanal sayesinde binlerce hektarlık alanı suluyoruz. Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Köy halkı olarak kazma ve küreklerle kanalı açmaya çalışıyoruz. Kanalın programa alınmasını, betonla kaplanarak kalıcı hale getirilmesini ve köyümüze düzenli su verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

'AĞUSTOS AYINDA KÖY SUSUZLUKLA KARŞI KARŞIYA KALIYOR'

İmece usulüyle yapılan kanal temizliğinin dedelerinden bu yana sürdüğünü ifade eden Kağan, "Doğa olayları nedeniyle her geçen yıl işimiz daha da zorlaşıyor. Yayladaki dere coşuyor ancak suyun büyük bölümü taşların ve toprağın arasında kayboluyor. Ağustos ayında köy susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Meyve ağaçları ve tarım arazileri susuzluktan zarar görüyor. Su kaynaklarımız var ancak köye ulaşana kadar büyük ölçüde kaybediliyor" dedi.

'TARIMSAL ÜRETİM TAMAMEN SONA EREBİLİR'

Yaklaşık 15 kişilik bir ekiple 10 gündür aralıksız çalıştıklarını belirten Nazım Kağan, "Önümüzde en az 10 günlük daha çalışma var. Buna rağmen köye ne kadar su ulaşacağı belli değil. Ot biçme zamanı geldi ancak arazilerimiz kurudu. Yetkililerden buraya boru hattı döşenmesini ve kalıcı çözüm üretilmesini istiyoruz. Aksi halde köyümüzde sebzecilik, meyvecilik ve tarımsal üretim tamamen sona erebilir" diye konuştu.

'KANAL KISA SÜRELİ İHTİYACIMIZI KARŞILIYOR'

Köyde yaşayanlardan Emrah Kağan da her yıl mayıs ve haziran aylarında yaklaşık 20 gün boyunca kanal açma çalışması yaptıklarını belirterek, "Tamamı uçurumlarla çevrili zorlu bir bölgede çalışıyoruz. Açtığımız kanal ancak kısa süreli ihtiyacımızı karşılıyor. Otlarımız, bağ ve bahçelerimiz susuzluktan kuruyor. Bu nedenle kanalın betonla kaplanması ya da boru sistemiyle yenilenmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yüksekova, 3. Sayfa, Hakkari, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da Köylüler Sulama Kanalını Temizliyor - Son Dakika

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