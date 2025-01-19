Yüksekova'da Sokak Köpekleri Öğrenciye Saldırdı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yüksekova'da Sokak Köpekleri Öğrenciye Saldırdı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Yüksekova\'da Sokak Köpekleri Öğrenciye Saldırdı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası belediye ekipleri bölgede bulunan sokak köpeklerini toplamaya başladı.

19.01.2025 14:28  Güncelleme: 15:01
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker'in (12) ölümü sonrası, bölgedeki sokak köpekleri toplanıp, barınağa götürülüyor.

Olay, dün öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi. Önceki gün Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini alan Eslem Teker, dün ilçedeki kütüphaneden kitap almak için evden çıktı. Teker, evlerinin yakınındaki boş alanda başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden çevredekiler, köpeklere müdahale ederek uzaklaştırdı. Ağır yaralanan Eslem Teker için ambulans çağırıldı. Sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teker, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak Teker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Saldırı sonrası Yüksekova Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, olayın yaşandığı bölgedeki sokak köpeklerini toplamaya başladı. Şu ana kadar toplanan 20'den fazla sokak köpeği, Suüstü köyündeki hayvan barınağına götürüldü.

'BAŞIBOŞ KÖPEKLER DAHA ÖNCE TOPLANMALIYDI'

Mahallede oturan Mehmet Ayhan, sokak köpekleri ile ilgili daha önce önlem alınması gerektiğini belirterek, "Keşke belediye ekipleri, sokak köpeklerini önceden toplasaydı. Bir canımız gittikten sonra, pek bir faydası olmaz. Eslem'in ölümü sonrası hem bizim hem de çocukların psikolojisi bozuldu. Acı olaydan sonra bugün dükkanımı açmadım. Köpek korkusundan dolayı çocuklarımız tek başına dışarı çıkamıyor. Bizler eşlik ediyoruz. Belediyenin hayvan barınağı olduğu halde neden bu köpekler başıboş geziyor. Bu konuda önlem alınması gerekir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da Sokak Köpekleri Öğrenciye Saldırdı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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