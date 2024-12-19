Yunanistan 2500 yıllık binlerce sikkeyi Türkiye'ye iade etti - Son Dakika
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Yunanistan 2500 yıllık binlerce sikkeyi Türkiye'ye iade etti

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Yunanistan makamlarının tespiti sonucu kaçakçıların elinden kurtarılan ve Türkiye'ye ait olduğu belirlenen Lidya medeniyetine ait 1055 sikke, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Yunanistan'ın başkenti Atina'da teslim edildi.

19.12.2024 20:16  Güncelleme: 22:27
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Yunanistan makamlarının tespiti sonucu kaçakçıların elinden kurtarılan ve Türkiye'ye ait olduğu belirlenen Lidya medeniyetine ait 1055 sikke, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Yunanistan'ın başkenti Atina'da teslim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında önce iki ülke arasında düzenlenen 5. Turizm Karma Komisyon Toplantısı'na katıldı.

BİNLERCE SİKKE İADE EDİLDİ

Burada Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'nda Yunan makamlarınca şüphe üzerine yapılan bir aramada bulunan ve Türkiye'ye ait olduğu tespit edilen M.Ö. 7'nci yüzyıldan M.Ö. 5'inci yüzyıla kadar süren tarih aralığında basılmış 1055 sikkenin teslimi için tören düzenlendi.

Ersoy, buradaki konuşmasında, "Bu gümüş sikke grubu, tarihte ilk madeni parayı basan Anadolu uygarlığı Lidyalılara ait olan; ayrıca Tarsus, Side, Aspendos ve Soli-Pompeiopolis gibi şehirlerde basılan örnekleri içeriyor ve şimdi bu güzel işbirliği sayesinde ait oldukları topraklara dönüyorlar." dedi.

Yunanistan'ın Türkiye'ye teslim ettiği 1055 sikkenin, uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonucu Anadolu kökenli olduğunun belirlendiğini dile getiren Ersoy, bu bilgiler ışığında Türkiye'nin iade talebinde bulunduğunu belirtti. Ersoy, UNESCO Sözleşmesi hükümleri ve iki ülke arasındaki ikili anlaşma çerçevesinde yürütülen adli sürecin tamamlanmasıyla sikkelerin Türkiye'ye iade edilmesine karar verildiğini anlattı.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Yunanistan'dan Türkiye'ye ilk defa bir eser iadesi gerçekleştiğine dikkati çeken Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkelerimizin tarih ve medeniyet zenginliğini korunmak adına ortaya koyduğumuz bu güçlü işbirliğiyle çok önemli bir eşiği geçtiğimizi düşünüyorum. Zira, nice medeniyetin köken ve geçiş coğrafyası olan ülkelerimiz, insanlığın binlerce yıllık hafızasını topraklarında muhafaza ediyor ve bizler varisi olduğumuz bu mirası korumak için kültür varlığı kaçakçılığı gibi çok ciddi bir tehditle sürekli mücadele ediyoruz. Tehdit ortak olunca onun üstesinden gelmek için tarafların da ortak bir duruş sergilemesi, bundan ödün vermeden güçlü bir işbirliği halinde olması gerekiyor. Türkiye ve Yunanistan olarak bu farkındalığa sahip olduğumuzu; gerekli adımları atacak irade ve kararlılığı taşıdığımızı bugün burada bir kez daha herkese göstermiş oluyoruz. Bu titiz ve suçla mücadeleye odaklı örnek yaklaşımı bütün pazar ve geçiş ülkelerinden görmek en büyük temennimizdir."


Yunanistan 2500 yıllık binlerce sikkeyi Türkiye\'ye iade etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan 2500 yıllık binlerce sikkeyi Türkiye'ye iade etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • İshak Klein:
    Yunanistan iade etmedi, TURAN topraklarından iade ettiler.,Saygılar 4 8 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    silkelen nerede hani 1 3 Yanıtla
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