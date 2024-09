Yunusemre'de Borçlar ve Yeni Hizmetler

Güncel

(MANİSA)- Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Üzücü olan, bize ait olmayan borçlardan dolayı hakkımız olan 21 milyon TL'nin merkezi hükümet tarafından kesilmesidir. Her şeye rağmen laf üretmiyor, iş üretiyoruz. 6 aydır bütün baskılara, elimizin, kolumuzun bağlanma çalışmalarına rağmen de maaşları ödüyor, hizmet yapıyoruz" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, aylık basın toplantısında yapılan çalışmaları anlattı, gündemi değerlendirdi. Belediye Başkanı Balaban, şöyle konuştu:

"Her ayın sonuna doğru yaptığımız toplantımızın 6'ncısını gerçekleştiriyoruz. Söz verdiğimiz fizyoterapist ve psikolojik danışman hizmetini sağlık merkezimizde başlattık. Bunun içine diyetisyenliği de ekleyip daha geniş bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu hizmetlerden ücret almıyoruz. Önümüzdeki günlerde söz verdiğimiz Alzheimer Merkezi'ni de derneğimizle birlikte iş birliği yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Yunusemre'de kadın kardeşlerimize özel yüzme kursunu başlatıyoruz. Türkiye'nin en güzel motokros pistleri arasında olacak motokros pistini Osmancalı Mahallemize yapıyoruz. Yuntdağı kırsal kalkınma çalıştayını düzenledik. Bu konuda arkadaşlarımız katkıda bulundular. Bunun da sonuçlarını ileride hep birlikte göreceğiz."

Muradiye YEGEM hizmete açıldı

Muradiye'de sorunları en aza indirmek için yoğun mesai harcadıklarını kaydeden Balaban, "Muradiye YEGEM'i, açtık. Bu konuda mahalle halkından da büyük bir destek aldık. Muradiye Ek Hizmet Binamızı da 29 Ekim'e yetiştirmeyi planlıyoruz. Muradiye ve Yuntdağı'nda yaşayan vatandaşlarımız merkeze gelmeden belediye ile olan işlerini görebilecekler" diye konuştu.

Balaban, Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nin iptal edilme nedenini ise, "Ekip olarak çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Önümüzdeki Pazar günü yapmayı planladığımız yağlı güreş organizasyonunu ekonomik kriz, ekonomik kaynak yaratamamak ve özellikle de 15 Eylül'de İller Bankası'ndan gelen paradan 21 milyon TL kesilmesi nedeniyle yapmaktan vazgeçtik. Üzücü olan bize ait olmayan borçların hesabının bizlerden sorulması, bize ait olmayan borçlardan dolayı hakkımız olan 21 milyon TL'nin merkezi hükümet tarafından kesilmesidir. Her şeye rağmen laf üretmiyor, iş üretiyoruz. 6 aydır bütün baskılara, elimizin, kolumuzun bağlanma çalışmalarına rağmen de maaşları ödüyor, hizmet yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşçi çıkarmalarını anlattı

Belediye Başkanı Balaban, şöyle devam etti:

"200 arkadaşımızla yolları ayırdık. 52 arkadaşımız karı koca oldukları, aynı belediyede birlikte çalıştıkları için. Müdürlerimizin de eşi vardı. Bizim belediyemiz aynı anda 1 aileden 2 kişiye maaş ödemesin dedik. Bu da bir kriter olarak aldık. Hiçbir ayrım yapmadan bunu uyguladık. Bundan sonra artık böyle bir toplu işten çıkarma yok. Kreşlerimizde liyakatsizlik vardı. Burada çalışan öğretmenlerimizin tamamı lise mezunuydu. Lise mezunlarına saygı duyuyorum. Ama bir lise mezununu kreşte öğretmen olarak görevlendirmek eğitim biliminin doğasına aykırıdır. En az 45 arkadaşımızla bu liyakatsizlikten dolayı yollarımızı ayırdık. 40'a yakın arkadaşımız kendi istekleriyle istifa ettiler. Onların da sosyal haklarını vererek anlaştık. Ama 60'a yakın arkadaşımızı da Genel Başkan'ımız Özgür Özel'in buradaki şehit cenazesinde her türlü saygısızlığı ve yanlışı yaptıkları için ve bizler hakkında her türlü karalamayı yaptıkları için bu arkadaşlarla yine haklarını vererek yollarımızı ayırdık. Siyasi iradeyle gelen, siyasi iradeyle de gider. Biz birçok AK Partili arkadaşımızla da çalışmaya devam ediyoruz.

İşçi alımlarında da birçok arkadaşımızı saha elemanı olarak aldık. Burada işe başlayan arkadaşlara şunu söyledim: Asla 'CHP iktidarı var ben burada girdim istediğimi yaparım. Çalışmam, çalışmadan maaşımızı alırım. Böyle anlayışınız varsa lütfen işe gelmeyin böyle bir şey olursa biz sizlerle yolları ayırırız' dedik. 5 tane arkadaşımızı bu tür suistimallerden dolayı işten çıkardık."

"Belediyenin kasasından etkinlikler için 1 lira çıkmadı"

Son dönemde kent orkestra ve sinema günlerine yönelik eleştirilere de yanıt veren Semih Balaban, bu konuda kamuoyunun yanlış yönlendirildiğinin altını çizerek, "Yuntdağı'nda müzik etkinlikleri yapılmış ne paralar harcanmış gibi eleştiriler var. Yuntdağı'nın tam 60 tane köyüne biz kent orkestramızı ve tiyatromuzu götürdük. Halktan çok büyük destek aldık. Özellikle Kent Orkestrası bünyesinde iki arkadaşımız var ve ikisi de bizim kendi belediyemiz bünyesinde. Tiyatrocumuzda kadrolu elemanımız. Biz onlara hiç para ödemedik. Ses düzeneği de belediyenin var. Kendimiz götürdük ve yerel sanatçılardan destek aldık. 4 kişilik bir grup vardı. Ona da sponsorlar aracılığıyla toplamda gece başına 4 bin liradan 30 geceden 120 bin TL ödedik. Belediyenin kasasından o etkinlikler için 1 lira çıkmadı" ifadelerini kullandı.

"İtibardan tasarruf olur ama eğitimden olmaz"

Balaban, "Halk Eğitim Merkezi konusunda da kurum bizim Kadın Dayanışma Evlerine eski adıyla hanım lokallerine bir çok öğretmen gönderiyordu. Şimdi bir tasarruf tedbirleriyle o öğretmen arkadaşları göndermeyeceklerini söylediler. İnşallah gönderirler. Her şeyden tasarruf olur ama eğitimden olmaz. İtibardan da çok güzel tasarruf olur" diye konuştu.