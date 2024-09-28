Yürek Yakan Türkü: Narin İçin Beste - Son Dakika
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Yürek Yakan Türkü: Narin İçin Beste

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Depremzede öğretmen Serdar Koşar, öldürülen Narin Güran için duygusal bir türkü besteledi.

28.09.2024 11:13
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Depremzede öğretmenden narin için yürek yakan türkü

HATAY - Hatay'da depremde babasını kaybeden öğretmen Serdar Koşar'ın Diyarbakır'da öldürülen ve Türkiye'nin gündemini sarsan 8 yaşındaki Narin Güran için bestelediği türkü yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş on binlerce bina yerle bir olmuştu. İskenderun Devlet Hastanenin yıkılan kısmında babasını kaybeden ve annesini yaralı şekilde enkazdan kurtaran 41 yaşındaki öğretmen Serdar Koşar, asrın felaketinin acısını ilk günkü gibi yaşıyor. Bağlamasıyla acısını türküye döken Koşar, Diyarbakır'ın Bağlan ilçesinde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran içinde bağlamasıyla dem vurdu. İlk kez katıldığı bir televizyon programında Narin Güran için yazılan türküyü söyleyen Koşar'ın türküsü yürekleri burktu.

Bağlamasıyla duygularını aktaran 41 yaşındaki Serdar Koşar, Narin için söylediği türküye insanların güzel dönüşler yaptığını aktararak "Narin'in acısını yüreğimizde yaşıyoruz kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu. Sözler Handan Uşak Tuncay'a bestesi ve müziği de bana ait. Bu şekilde bir beste yaptık. Diyarbakır'da olması önemli değil sonuçta o da bir insan talihsiz bir olay sonucu kaybettiğimiz Narin evladımızı her gün okula gittiğimde gözümün önüne geldi, bu sözleri mırıldanarak bu şekilde bir beste yaptık. Türkü 16 Eylül'de canlı yayında ilk defa söyledim yoğun istek aldı, geri dönüşleri çok güzeldi ve tekrar tekrar istendi programda" dedi.

Depremde babasını kaybettiğini ve kızından ayrı yaşadığı için duygularını bağlamasıyla anlattığını dile getiren Koşar, "Benim de Narin yaşında bir kızım var, 9 yaşında şu an ayrıyım göremiyorum tabii o da bir etken. Narin'in okul sıralarında olması gerekirken, kefen giyip mezara girmesi beni çok etkiledi ve duygulandırdı. Duygularıma bağlamayla aktardım. Sürekli öğrencileri gördüğümde Narin aklıma geldi, çok etkilendim ve tarif edilecek bir duygu değil. Bağlamayla kendimi ve hislerimi anlattım. Depremde devlet hastanesinde babamı kaybettim, annem de yanında enkazda kaldı. Ağır şeyler yaşadık onun da tabii acısı var içimde. Narini 19 boyunca merakla ve umutla bekledik ama Narin maalesef hayatını kaybetti bütün. Toplum gibi beni de çok etkiledi bu olay ama Narin kalbimizde yaşayacak. Biz de bu besteyle ona boynumuzun borcu olsun diyelim. Hiçbir zaman unutmayacağız Narin'i" İfadelerini kullandı.

Yürek Yakan Türkü: Narin İçin Beste
Kaynak: İHA

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