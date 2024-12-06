Yusuf Ziya Yılmaz\'dan CHP\'li Belediyelere Sert Eleştiriler

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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bizim siyasi muhaliflerimizin yönettiği belediyelerde hangi anlayışların olduğunu, hangi felsefi dayanakla ilişki içerisinde beldelerine, şehirlerine hizmet ettiklerini sizin izanınıza bırakıyorum. Hiçbir oturdukları ortamda, hiçbir platformda hizmetten bahsettiklerini duymadım" dedi.

AK Parti İl Başkanlığı'nda İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları ve partililerin katıldığı basın toplantısında konuşan Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart seçimlerinden sonra seçim sonuçlarının değerlendirmesini yapmak üzere Erzurum'a geldiğini söyledi. Belediye başkanlarıyla bir araya geleceğini belirten Yılmaz, AK Parti olarak belediyeciliği devletin millete ulaşmış şefkat eli olarak gördüklerini ifade etti. AK Parti hizmet anlayışında belediyelerin hizmet kervanının amiral gemisi olduğunu kaydeden Yılmaz, "Belediyelerle insanımıza erişmeyi ve insanımızın hizmetini daha kısa sürede yerine getirmeyi belediyelerimizin sinerjisini kullanarak yaparız. Belediyelerimiz o bakımdan AK Parti'nin kurulduğu 2002'den bu yana Türkiye'den marka haline gelmiş" dedi.

'BU İŞÇİ KIYIMI DEĞİL Mİ'

Yılmaz, "Bizim siyasi muhaliflerimizin yönettiği belediyelerde hangi anlayışların olduğunu, hangi felsefi dayanakla ilişki içerisinde beldelerine, şehirlerine hizmet ettiklerini sizin izanınıza bırakıyorum. Hiçbir oturdukları ortamda, hiçbir platformda hizmetten bahsettiklerini duymadım. Onların kafasında şehirlerin değişimi, dönüşümü, şehirlerin gelecekle ilgili temel beklentileri, şehirlerdeki mevcut gelişmelerin gelecekte ortaya koyacağı ihtiyaçlardan ziyade onlar siyasi geleceklerini, siyasetlerinin kendilerine yansıtacağı yeni makam ve görevlerin omuzlarına dikilecek olan rütbelerin ne olacağıyla meşguller. Bunun yüzünden de birbirlerinin yüzünü tırmalamakla meşguller. Onu çok net bir şekilde görüyoruz. Başka bir şeyi daha görüyoruz. Seçimden önce söyledikleri söz verdikleri şehirlerde konuştuklarını ben hatırlıyorum. 'İsraf yapmayacağız', 'hizmeti öncelikle yiyeceğiz', 'gecemiz gündüzümüz olmayacak ve sizlere daha iyi hizmetler yapacağız' diyorlardı. Hatta diyorlardı ki 'asla işçi kıyımı yapmayacağız.' Ama bir bakıyoruz şimdi İstanbul Belediyesi şu geçtiğimiz 5 sene artı 7 ay içerisinde 3 bin 500'e yakın insanı işten atmış ve onun yerine de 9 bin insanı, kim olduğu belli değil, onların da bakılması lazım, araştırılması lazım. 9 bin insan işi almışlar. Zavallı, işinde gücünde meşgul olan İstanbul'daki 3 bin 500'e yakın insanı işten atmışlar. Peki, bu işçi kıyımı değil midir? Bu zavallı insanların ekmeğini evine götürmekten başka hiçbir amacı olmayan, bu garip insanların ekmeğine mani olmak kul hakkı değil midir? O bakımdan bunun iyi bilinmesini daha doğrusu onları milletimize şikayet ediyorum" diye konuştu.

CHP'Lİ BELEDİYELERE 'SGK BORCU' ELEŞTİRİSİ

Yılmaz, İstanbul Belediyesi'nin 2019'dan bu yana 13 milyar TL, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2 milyar TL'yi aşkın bir parayı konser organizasyonlarına harcadıklarını söyledi. Belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili de açıklamada bulunan Yılmaz, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Sigortalar Kurumu'na 8,4 milyar TL borcu var. En borçlu belediye de İzmir Belediyesi. İzmir Belediyesi'nin sigorta primi ödemek diye bir sorumluluğu yok demek ki. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 9,6 milyar TL. İstanbul Belediyesi'nin 5,9 milyar TL, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 4,2 milyar TL, Şişli Belediyesi'nin 2,5 milyar TL Sosyal Sigortalar Kurumu'na borcu var. Bunları milletimize şikayet ediyorum" dedi.

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,