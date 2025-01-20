Zafer Partisi'nden Özdağ'ın Gözaltına Alınmasına Karşı Açıklama: "Artık Her Sokak Bizler İçin Mücadelenin Yasal Bir Zemini Olacaktır" - Son Dakika
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Zafer Partisi'nden Özdağ'ın Gözaltına Alınmasına Karşı Açıklama: "Artık Her Sokak Bizler İçin Mücadelenin Yasal Bir Zemini Olacaktır"

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Ankara’da gözaltına alınmasına ilişkin Zafer Partisi Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapıldı. Parti Genel Sekreteri Cezmi Polat, yargının tehdit vasıtası olarak kullandığına dikkat çekti. Polat, "Öcalan cezaevinden çıkarılmaya çalışılırken, Sayın Özdağ’ın göz altına alınması sadece bir hukuk garabeti değil, aynı zamanda Büyük Türk milletinin vicdanı hedef alan bir saldırıdır" dedi.

20.01.2025 22:50
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(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Ankara'da gözaltına alınmasına ilişkin Zafer Partisi Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapıldı. Parti Genel Sekreteri Cezmi Polat, yargının tehdit vasıtası olarak kullandığına dikkat çekti. Polat, "Öcalan cezaevinden çıkarılmaya çalışılırken, Sayın Özdağ'ın göz altına alınması sadece bir hukuk garabeti değil, aynı zamanda Büyük Türk milletinin vicdanı hedef alan bir saldırıdır" dedi.

Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlaması ile soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a doğru yola çıkarılırken, Zafer Partisi genel merkezinde partililer bir araya geldi ve basın açıklaması yaptı.

"Bu bildiri Başkanlık Divanı üyelerinin ve tüm Zafer Partililerin ve milyonlarca vatandaşımızın ortak görüşünü temsil etmektedir" diyen Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat,  gözaltı sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sabah saatlerinde, Zafer Partisi Genel Başkanımız Profesör doktor Ümit Özdağ'ın, Antalya İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı haberi medyada yer almıştı. Bunu takiben, Sayın Özdağ, saat 19.58'de bir lokantada akşam yemeği yediği sırada Ankara'da gözaltına alınmıştır. Gözaltı işlemini müteakip Gazi Mustafa Kemal Hastanesinde sağlık muayenesine tabi tutulmuş ve ardından hiçbir hazırlık yapmasına izin verilmeden, apar topar İstanbul'a sevk edilmiştir.

Devlet tarafından üç korumayla muhafaza altındaki Genel Başkanın, bu şekilde sevki, onu itibarsızlaştırmaya yöneliktir. Artık yargı siyasallaşmış ve bir tehdit vasıtası olarak kullanılmaktadır. Sayın Genel Başkanımız şu dakikalarda İstanbul'a sevk edilmektedir.

Antalya'da yapılan toplantıda dile getirilen sözler için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılması, tamamen şüpheli bir girişim olarak görülmüştür. Sayın Genel Başkanın bahse konu sözleri, Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı sıfatıyla. Partisinin Mersin İl Kongresinde sarfettiği sözler üzerine bir cevap olarak dile getirilmiştir. Bu nedenle soruşturmaya tabi ifadeler anayasa 25 ve 26'ncı maddeler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10'ncu maddesi bağlamında ifade özgürlüğü ve eleştiri mahiyetindedir.

"Özdağ, her türlü hukuksuz girişim ve baskıya karşı tereddütsüzce karşı koyacaktır"

Bu bakımdan bu bildiri Başkanlık Divanı üyelerinin ve tüm Zafer Partililerin ve milyonlarca vatandaşımızın ortak görüşünü temsil etmektedir. Bu göz altı işlemi, 2'nci Açılım ve PKK elebaşı eli kanlı teröristin TBMM'ye çağrıldığı zamana denk gelmektedir. Bu süreçte, milli üniter devletimizi savunan sayın Ümit Özdağ'ın hedefe alınması manidardır.

Öcalan cezaevinden çıkarılmaya çalışılırken, Sayın Özdağ'ın göz altına alınması sadece bir hukuk garabeti değil, aynı zamanda Büyük Türk milletinin vicdanı hedef alan bir saldırıdır. Zafer Partisi ve liderimiz Ümit Özdağ, Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman gazilerimizden aldığı güç ve kuvvetle, her türlü hukuksuz girişim ve baskıya karşı tereddütsüzce karşı koyacaktır. Bahse konu gözaltı işlemini, Açılım, teröre af ve milli üniter devleti savunan liderimize ve büyük Türk milletinin bütünlüğüne açılmış bir savaş olarak görüyoruz. Cumhuriyetimiz kurulurken atalarımız en olumsuz koşullarda nasıl can siper hane mücadele ettiyseler, bugün liderimiz Ümit Özdağ ve biz Zafer Partililer aynı azim, kararlılık ve vatanperverlikle mücadele edeceğiz. Artık her sokak, cadde ve mahalle meclis ve bizler için mücadelenin yasal bir zemini olacaktır. Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, bizi ancak öldürerek susturabilirsiniz."

Zafer Partisi\'nden Özdağ\'ın Gözaltına Alınmasına Karşı Açıklama: "Artık Her Sokak Bizler İçin Mücadelenin Yasal Bir Zemini Olacaktır"
Kaynak: ANKA

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