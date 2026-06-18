Zehirli İlaçlama Bebek Ölümüne Yol Açtı

İZMİR'in Konak ilçesinde dairede yapılan ilaçlama sonrası Altay Toprak Kınalı'nın (1) ölümüne ilişkin davada tanık olarak dinlenen apartman sakinlerinden S.Ç., "İlaçlama yapıldıktan sonra apartmana uyarıcı yazı kesinlikle asılmadı. Bizi de dikkatli olmamız konusunda uyarmadılar" dedi.

Olay, 11 Kasım 2024'te Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan aile, dairede ilaçlama yaptırdı. Tüm bina sakinleri, ilaçlamanın ardından rahatsızlandı. İhbarla adrese AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3'üncü katta oturan 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı, annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı ve apartmanda yaşayanlardan üniversite öğrencisi Gizem Umay ile Yurdaer Çelikörs hastaneye kaldırıldı. 5 kez kalbi duran ve yeniden çalıştırılan Altay, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kınalı çifti ile Gizem Umay ve Yurdaer Çelikörs, tedavileri sonrası taburcu edildi. Altay bebek, otopsisinin ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖNCE TUTUKLAMA SONRA TAHLİYE

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Temizlik ve ilaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp Gödelezli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, işe aracılık ettiği belirlenen Ethem Gödelezli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir süre sonra Öz ve Eyüp Gödelezli de adli kontrolle serbest kaldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında AFAD ekiplerinin incelemesinde; binanın ilaçlanmasında kullanılan maddelerin yerleşim merkezinde kullanılmaması gereken tarım ilacı niteliğinde maddeler olduğunun tespit edildi. Evdeki ilaçlamada, insan sağlığına zararlı olan 'Kingphos' ve 'Grainphos' adlı tarım ilaçlarının kullanıldığı belirlendi.

YENİDEN TUTUKLANDILAR

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca hazırlanan raporda bebeğin ölümünün, binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenmeyle meydana geldiği belirtildi. Adalet Bakanlığı 5'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu ise Toprak'ın kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği yönünde rapor hazırladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce tutuklanıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ilaçlamayı yapan şirketin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp Gödelezli hakkında yeniden gözaltı talimatı verdi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hazırlanan iddianamede AFAD görevlileri tarafından yapılan incelemeler neticesinde yapılan gaz ölçümünde gaz değerlerinin olması gerektiğinden çok yüksek seviyede olduğu yer aldı.

'İNSAN YAŞAM ALANINA UYGUN İLAÇ SEÇİLMEDİ'

İddianamedeki bilirkişi raporunda, fumigasyon ilaçlama yapılan dairede ve binada sistematik bir şekilde çalışılmadığı, insan yaşam alanına uygun ilaç-fumigant seçilmediği ve fumigasyon-ilaçlama adımlarına uyulmadığı yer aldı. Ayrıca binada yaşayanlarla toplantı düzenlenip, işin ciddiyetinin anlatılmadığı, binadaki insanların tam olarak binadan çıkarılmadan ilaçlanacak yerde diğer dairelere gaz sızıntısını önleyecek gerekli izolasyon sağlanmadan ve binadaki diğer dairelerde gerekli önlemler alınmadan ilaçlama yapıldığı belirtildi. İlaçlama yapılırken ve sonrasında binada zehirli gaz ölçüm ve kontrolleri yapılmaksızın, binada bazı dairedekilerin yaşamlarını sürdürdükleri, bazılarının da gaz değerleri bilgisinden mahrum olarak bekleme süresi dolmadan binaya döndüğü ve neticede elim vakanın meydana geldiğinin altı çizildi. Sanıklar hakkında 'Kimyasal silah kullanarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet ile 5 kişinin zehirlenmesine yönelik de 'Silahla kasten yaralama' suçundan 20'şer yıla kadar hapis isteminde bulundu. İddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İlk duruşmada sanıklardan Eyüp Gödezeli, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

'BEBEK OLDUĞUNU 3 KEZ SÖYLEDİK'

Sanıkların yargılanmasına, bugün İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra Altay bebeğin ailesi ve müştekiler ile avukatlar katıldı. Kınalı ailesi, duruşmaya üzerinde Altay Toprak'ın fotoğraflarının olduğu tişörtlerle katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen apartman sakini S.Ç., "İlaçlama yapıldığı gün apartmanda çok fazla ses vardı. Oğlum kapıyı açıp, nereye gittiklerini sordu. Onlar da 4'üncü kata gittiklerini söyledi. Oğlum, küçük bebek olduğunu 3 kere söyledi. İlaçlamayı yaptıran 'Semra' isimli kadın, bebeği olan ailenin birkaç gün eve gelmemesini söyledi. İlaçlama yapıldıktan sonra apartmana uyarıcı yazı kesinlikle asılmadı. Bizi de dikkatli olmamız konusunda uyarmadılar" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada söz alan Altay Toprak'ın babası Recep Kınalı ise "Sanık, ilacın öldürücü etkiye sahip olduğunu söylüyor. Buna rağmen bu ilacı bina tamamen boşaltılmadan, banyo camı kırık olmasına rağmen hangi akla hizmet yaptığına anlam veremiyorum" diye konuştu. Duruşmada mütalaasını sunan iddia makamı, sanıkların mevcut durumlarının devamı yönünde görüş bildirdi. Mütalaa sonrası söz verilen tutuklu sanık Bülent Öz, ölümün ilaçlamadan kaynaklanmadığını iddia ederek Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor alınması talebinde bulundu. Savunma ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Öz'ün tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verip, duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.