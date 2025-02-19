Zelenski ve Trump'tan Savaş Üzerine Karşılıklı Eleştiriler

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(ANKARA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, dün ABD- Rusya görüşmelerini " Kiev'in dışlanması" nedeniyle eleştirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, savaşın başlamasından Ukrayna'yı sorumlu tuttu ve Ukrayna'nın savaşı önlemek için "çok daha önce ve daha fazla toprak kaybetmeden bir anlaşma yapabileceğini" savundu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, dün savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaların "adil" olması gerektiğini ve Avrupa ülkelerinin de dahil edilmesi gerektiğini belirtti. ABD-Rusya görüşmelerinin yapıldığı Suudi Arabistan'a bugün yapacağı ziyaretini ertelediğini duyuran Zelenski, "Görüşmeler, Rusya temsilcileri ile ABD temsilcileri arasında yapılıyor, Ukrayna hakkında ama Ukrayna'sız" diyerek görüşmeleri eleştirdi.

Trump'tan Zelenski'ye "yarım pişmiş siyasetçi" eleştirisi

ABD Başkanı Trump, dün Riyad'da sona eren, Ukrayna çatışmasını sonlandırmaya yönelik yapılan ABD-Rusya görüşmelerinin ardından gazetecilere konuştu. Trump, Zelenski'nin ABD-Rusya görüşmelerinin dışında bırakıldığı yönündeki eleştirilerine karşılık, "yarım pişmiş siyasetçi" olarak tabir ettiği Zelenski'nin bu söylemlerinin kendisini "hayal kırıklığına uğrattığını" söyledi.

Trump ayrıca, ABD-Rusya görüşmelerinin ardından savaşı sona erdirecek bir anlaşmadan daha emin olduğunu söylerken savaşın başlamasından Kiev yönetimini sorumlu tuttu ve Kiev'in savaşı önlemek için "çok daha önce ve daha fazla toprak kaybetmeden bir anlaşma yapabileceğini" belirtti.

Trump, "Bugün 'Biz davet edilmedik' dediklerini duydum. Ama üç yıldır oradasınız... Aslında bunu hiç başlatmamalıydınız. Bir anlaşma yapabilirdiniz" dedi. Trump, Zelenski'nin artık barış yapması gerektiğini vurgulayarak, Moskova'nın "Zelenski'nin Ukrayna Cumhurbaşkanı olduğu ve Ukrayna'da yeni bir seçim yapılmadığı sürece Zelenski'yi muhatap almayacaklarına ilişkin" söylemlerinden birini yineledi.

"Ukrayna'daki lider oy oranı yüzde 4'e düşmüş durumda ve ülke paramparça olmuş"

Zelenski'yi yeni seçimler yapmaya zorlamak için Rusya'nın taleplerine ABD'nin destek olup olmayacağı sorulduğunda Trump, şöyle yanıt verdi:

"Masada bir yer istiyorlar, ama şunu söyleyebilirsiniz... Ukrayna halkının bir sözü olamaz mı? Uzun zamandır seçim yapmadık. Bu Rusya'ya ait bir şey değil, bu benden, diğer ülkelerden gelen bir şey. Ukrayna'da seçim yapılmadığı, Ukrayna'da aslında sıkıyönetim olduğu bir durumdayız. Ukrayna'daki lider, söylemek zorunda kalıyorum, ama onay oranı yüzde 4'e düşmüş durumda ve bir ülke paramparça olmuş. Çoğu şehir yan yatmış. Binalar çökmüş. Devasa bir yıkım alanı gibi görünüyor."

Zelenski, 2019'da beş yıllık bir görev süresi için seçildi, ancak Ukrayna hala sıkıyönetim altında olduğu için görevde kalmaya devam etti.

"Rusya, vahşi barbarlığı durdurmak istiyor"

Görüşmelerin ardından bir anlaşma konusunda "çok daha emin" olduğunu kaydeden Trump, "Rusya bir şeyler yapmak istiyor. Vahşi barbarlığı durdurmak istiyorlar. Bu savaşı bitirme gücüm olduğuna inanıyorum ve çok iyi gittiğini düşünüyorum" dedi. Savaşın sona erdirilmesi için bir anlaşma yapabilirse Ukrayna'da Avrupa barış güçlerine "tam destek" vereceğin belirten ABD Başkanı Trump, " Fransa'nın bunu yapmaya istekli olduğunu biliyorum ve bunun güzel bir jest olduğunu düşündüm" dedi ve İngiltere'nin de benzer bir teklif sunduğunu belirtti.

ABD'nin katkı yapmasına gerek olmadığını ifade eden Trump, bölgeye "çok uzak olduklarını" ifade etti. Trump'ın bu açıklamaları, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ülkesinin herhangi bir barış anlaşması çerçevesinde Ukrayna'ya NATO barış gücü kuvvetlerinin kabul edilmesini kabul etmeyeceğini" açıklamasının ardından geldi.

Trump ve Putin görüşmesi bu ayın sonunda olabilir

Donald Trump, geçen hafta Putin ile görüştüğünü ve iki liderin barış görüşmelerine başlama ve birbirlerini Moskova ve Washington'da görmek üzere seyahat etme konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladığında başta Avrupa olmak üzere tüm dünya bu haberi şaşkınlıkla karşılamıştı. Henüz bir tarih açıklanmasa da Trump, bu ayın sonundan önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini öne sürdü.

Zelenski: "Rusya beni ortadan kaldırmak istiyor"

Alman kamu yayıncısı ARD ile dün yaptığı bir röportajda, Kremlin'in ve ABD Başkanı Trump'ın, "görev süresinin bittiği ve Ukrayna'da yeni bir seçimin yapılması gerektiği" imalarına karşılık Zelenski, şu yanıtları verdi:

"Ben Ukrayna'nın başkanıyım çünkü yüzde 73, oy verdi. Bugün de başkanım çünkü ülkemdeki çoğunluk beni destekliyor. Ben bir vatandaşımdır, tıpkı ülkemizi savunan insanlar gibi. Tabii ki Rusya beni ortadan kaldırmak istiyor. Belki artık savaşı başlangıcında olduğu gibi fiziksel olarak değil, ama politik olarak. ve bu kesinlikle anlaşılabilir, çünkü ben çok rahatsız edici bir insanım, Putin için rahatsız edici biriyim."

Sean Savett: "Trump, Putin'in propagandasını tam anlamıyla yemiş gibi görünüyor"

Eski Başkan Joe Biden döneminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü olan Sean Savett, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Trump, Putin'in propagandasını tam anlamıyla yemiş gibi görünüyor. Herkesin hatırlaması gereken bir şey: Putin, Ukrayna'ya saldırarak savaşı başlattı ve kuvvetleri Ukrayna halkına karşı savaş suçları işledi. Rusya, bu savaşın devam etmesinden sorumlu olan taraftır" ifadelerini kullandı.

Batı medyasında yer alan haberlere göre, Avrupa liderleri, Trump'ın Ukrayna anlaşmasını imzalama hedefinde Rusya'ya fazla taviz verdiğinden giderek daha fazla endişe duyuyor. Ancak Donald Trump, tek amacının "barış" olduğunu ve Avrupa'daki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kara savaşını sona erdirmek olduğunu ısrarla belirtti.

Avrupa'dan ABD'ye "Rusya ile yan yana durmayın" çağrısı

Avrupalı yetkilileri, "ABD'yi Moskova ile yan yana durmamaya" çağırdı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Avrupa Dışişleri Bakanları ile birlikte Riyad'daki görüşmelerinin ardından, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile konuştum. Rusya bizi bölmeye çalışacak. Onların tuzaklarına düşmeyelim. ABD ile birlikte çalışarak, Ukrayna'nın şartlarında adil ve kalıcı bir barış sağlayabiliriz" ifadelerini kaydetti.