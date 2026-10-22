Zelenskiy: Savaşı mevcut cephe hattında durdurmak gerçekçi bir yol - Son Dakika
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Zelenskiy: Savaşı mevcut cephe hattında durdurmak gerçekçi bir yol

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Zelenskiy: Savaşı mevcut cephe hattında durdurmak gerçekçi bir yol
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Kiev yönetiminin lideri Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşın bitirilmesi için çatışmaların bugünkü cephe hattında durdurulmasını öngören bir anlaşmayı kabul etmeye hazır olduğunu dile getirdi. Interfax-Ukrayna'ya konuşan Zelenskiy, ateşkes sağlanması halinde Washington ve Avrupa başkentlerinden güvenlik garantisi isteyeceklerini vurguladı. Açıklama, ABD özel temsilcisi Witkoff'un önce Oslo'da Zelenskiy, ardından St. Petersburg'da Rus liderlerle görüşmesinin ardından geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile mevcut cephe hattı boyunca çatışmaları durduracak bir barış anlaşmasını kabul edeceğini söyledi.

ŞU ANDA DURDURMAMIZ GEREKİYOR

Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın çarşamba günü bildirdiğine göre Zelenskiy, "Şu anda durdurmamız gerekiyor. Bunun, savaşa son vermenin gerçekçi bir yolu olduğuna inanıyorum" dedi.

Olası bir ateşkesin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa ülkelerinden güvenlik garantileri talep edeceklerini belirten Zelenskiy, "En önemli şey barış ve bu barış da güvenlik ile desteklenmeli" diye konuştu.

WITKOFF ÖNCE OSLO'DA, SONRA ST. PETERSBURG'DA

Zelenskiy salı günü Norveç'in başkenti Oslo'da Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile ateşkese ilişkin çeşitli önerileri görüşmüştü.

Witkoff çarşamba günü de Rusya'nın St. Petersburg kentinde Rus liderlerle bir araya gelmişti.

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Kaynak: Xinhua
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