Zeynel Emre: “10 puana yakın oy kaybedince kurban vermenin gerekli olduğuna ilişkin algı oluştu”

(ANKARA) - YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, fon krizinde kamuoyundaki tepkinin ölçülerek sonraki hamlenin buna göre belirlendiğini söyleyerek eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasını, "Toplumdaki tepkinin çok yükseldiğini, sadece bu fon olayından ötürü AK Parti'nin 10 puana yakın kayıp yaşadığı araştırmalarda görüldükçe buradan kurban vermesinin gerektiğini, belki algıyı böyle toparlayacağına ilişkin bir anlayışın hakim olduğunu görüyoruz" ifadeleriyle değerlendirdi.

YENİ Parti Kurucular Kurulu, PM ve MYK, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özle başkanlığında toplandı. Toplantıların ardından Parti Sözcüsü Zeynel Emre, basın toplantısı düzenledi. İzmir'deki fabrika patlamasıyla ilgili bir heyet görevendirdiklerini belirterek başlayan Emre, şunları kaydetti:

"GENEL BAŞKANLIK ÖN SEÇİMİNDE KATILIM YÜZDE 81"

"Biz YENİ Parti'yi kurduğumuz zaman yola çıkarken YENİ Parti'nin daha demokratik, daha katılımcı, daha şeffaf olacağını ve tüm aşamalarda seçmenlerimizin bizden beklediği, partililerimizin bizden beklediği şekilde katılımcı süreçler yürüteceğimizi ifade etmiştik. Bu kapsamda ilçe başkanlıklarından başlayarak il başkanlıkları üyelerin seçimiyle bir ön seçim olarak önce gerçekleştirildi. Pazar günü genel başkanlık için bir ön seçim yaptık ve rekor düzeyde katılım oldu. Bu demokrasimiz açısından önemlidir. YENİ Parti bu anlamıyla Türk demokrasinin gelişmesi açısından, parti içi demokrasi kanallarını işleterek örnek olmayı hedeflemektedir. Toplam üyelerin yüzde 81'inin üzerinde katılım gerçekleşti. 639 bin 454 üyemiz katıldı. Özgür Özel'in genel başkan olarak seçimi konusunda büyük mutabakat olduğunu görüyoruz.

FON KRİZİ

Türkiye'de büyük bir fon krizinin olduğunu ve bu fon krizi nedeniyle maalesef bugüne geldiğimizi, zararın yüzlerce milyar doları aştığı ve dolaylı etkileriyle birlikte bu zararın katlanarak ilerlediği, bir güvensizlik ortamının oluştuğunu ve bundan sadece fonda işlem yapan 455 bin yurttaşımız değil, ailelerle birlikte 2 milyonu aşan yurttaşımız değil, dolaylı etkileriyle birlikte bundan neredeyse zarar görmeyen kimse kalmadı. Buna ilişkin süreç ortaya çıktığında, AK Parti'nin bu fonların kuruluşunda hangi isimlerin, hangi görevlerde bulunduğunun, nasıl etkili olduğunun, bizatihi üst düzey yöneticilerin, milletvekillerinin, genel başkan yardımcılarının olaydaki dahline ilişkin açıklamalar yapmıştık ve şeffaflık talep etmiştik. Bir listeden bahsediliyor ki Adalet Bakanı da bir liste olduğunu doğruladı. Bunun bir an evvel açıklanması ve işlemlerin süratle gerçekleşmesi gerektiğini söyledik. Bu kriz patlak verdikten bir süre sonra sessizlik oldu. Eski bakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşiyle birlikte çok büyük bir vurgun yaptığını, 163 milyon liralık alım karşılığında çok kısa bir süre sonra ki tam batma işleminden bir gün önce çekmek üzere toplamda 2 milyar 200 milyon TL'lik bir vurgun yaptığını, yani bir 100 daire parası yatırıp 2 bin daire parası aldığını, böylesine büyük zarar verdiğini ifade etmiştik.

"TEPKİ BÜYÜK OLUNCA KURBAN VERMEK GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİR ALGI OLUŞTU"

Önce ssesizlik oldu. Sonra 'istifa' yerine kullandıkları terimle görevden affa ilişkin bir açıklama duyduk. Sonra 'Para iade edildi' dendi. Sürekli kamuoyundaki tepkinin ölçülüp ona göre hamle yapıldığı bir süreç izledik. Sonra dendi ki 'Yok, para iade edilmedi.' Devam eden süreçte paranın en az iki katının yatırılmasının etkin pişmanlık başvurusu için gerekli olduğunu ifade ettik. SPK Kanunu'nun yedinci maddesi açık. Düşündüler, taşıdılar. Tepki çok büyük. 7 Ekim'de Fatma Betül Hanım ve eşinin ifadeye gittiği bilgisi verildi. Ama ne bir görüntü ne bir açıklama var. Belli ki VIP kapılardan alınıp uğurlanmıştı. Toplumdaki tepkinin çok yükseldiğini, sadece bu fon olayından ötürü AK Parti'nin 10 puana yakın kayıp yaşadığı araştırmalarda görüldükçe buradan kurban vermesinin gerektiğini, belki algıyı böyle toparlayacağına ilişkin bir anlayışın hakim olduğunu görüyoruz.

"ÖRGÜTÜN BAŞI KİMDİR"

Önce Türkiye Varlık Fonu'na ait Türkiye Sigorta'nın Genel Müdürü tutuklandı. Sonra 'Türkiye Yüzyılı' söyleminin isim babası eski vekil Ertan Yıldız tutuklandı. Sonra BDDK ve SPK yöneticileri tutuklandı. Ama baktılar ki toplumdaki ateş dinmiyor, Fatma Betül Sayan Kaya'ya mecburen sıra geldi ve örgüt üyeliğinden tutuklandı. Partideki çöküşün önüne geçmek amacıyla yapıldığı görülüyor. Biz başından beri bu işin örgütlü suç olduğunu, bir örgüt kurulduğunu, birden fazla kez olmak üzere nitelikli dolandırıcılık suçunun yapıldığını söylemiştik. Örgüt üyeliğinden tutuklananlar bizim tezimizi doğruluyor. Bütün örgütlerde; muhakkak bir örgütün başı vardır. Fon soygununda kurulan örgütün başı kimdir? Bu ne zaman açıklanacaktır? Ne zaman işlem yapılacaktır? Böyle bir-iki kurban vererek bu işten kurtulamayacaklarını bilmeleri lazım. Sürecin şeffaflıkla ilerlemesi ve bu örgütün başı kimse, yöneticileriyle birlikte hepsinin yargı önüne çıkartılmasını talep ediyoruz.

"AB TİCARETİNDEKİ TIR ŞOFÖRLERİNİN VİZE SORUNU

Türkiye olarak ticaretimizin önemli kısmını AB ile yapmaktayız. Buradaki başlıklardan biri nakliyecilerimizin yaşadığı vize problemleri ve vize talepleri. TIR şoförleri, Schengen vizesi sorunu yaşamaktır. AB ile ticaretimizin yüzde 40'ı kara yoluyla yapılmakta. Turistlere uygulanan 90 günlük kalış süresi ticarette ciddi problem yaşatmaktadır. Vize çilesine dönmüş durumdadır. Uluslararası nakliyecilerin talepleri açık ve bunlar karşılanabilir taleplerdir. Schengen bölgesi ülkeleri için tek bir vize merkezinin oluşturulması önemli ve bu konuyla ilgili gerek Ticaret Bakanlığı'nın gerekse Dışişleri Bakanlığı'nın gerekli temasları yapması bu sektörde çalışan milyonlar için çok önemlidir.

ANTİDEPRESAN KULLANIMI

Çeyrek asırlık bir iktidar var. Türkiye'de her yıl antidepresan kullanımında büyük artışlar oluyor. 2014 yılında, Türkiye'de 37 milyon antidepresan kullanımı var. 2025'e gelindiğinde 71 milyona çıkıyor. Çünkü bu iktidar insanların tükenmişlik sendromu yaşamasına, karamsar yaşamasına, üzülmesine, işsizlerin artmasına, toplumsal olarak suç oranının artmasının, aynı zamanda ruhsal açıdan vatandaşlarımızı büyük bir karamsarlığa sevk etmiş durumda. Bu sayının önümüzdeki dönemde artabileceğine ilişkin değerlendirmeler de var.

KURUCULAR KURULU'NUN TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

Biz milletimizle birlikte yola çıktık, YENİ Parti'yi kurduk. İlk kurultayımızı hafta sonu gerçekleştireceğiz. Milletimizin ilacı da YENİ Parti olacaktır. Mutlu bir Türkiye'yi milletimizle inşa edeceğiz. Tüzüğümüzde değişiklikler yaptık. Bir etik, şeffaflık ve çıkar çatışması açısından etik ilkelerin belirlenmesi ve etik kurulun kurulması konusunda mutabakata varıldı. Burada Etik Kurulu'nun parti üyeliği devam eden, varsa cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, başbakanlık, genel başkanlık yapmış olanlarla genel başkanca önerilen 10 kişi arasından dijital demokratik katılım yoluyla kurultay delegelerince seçilecek beş kişinin görev yapması ve buna ilişkin diğer detayların yönetmelikte belirlenmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Genel başkanlar ve PM üyeleri en fazla üç kez kurultaylarda üst üste seçilebilir. Aradan bir dönem geçmedikçe, bir döneme ara vermedikçe o göreve dördüncü kez genel başkanlar da olsa devam edemez. Bir kereye mahsus olmak üzere PM listesinin bir sonraki olağan kurultay takvimine kadar geçerli olmak üzere 80'den 150'ye çıkartılmasını, 30 da yedek üyenin görev yapmasını gerçekleştirdik. 80 milletvekili olacak, 40 parti örgütünden gelen arkadaşlarımız olacak, 30 ismin de gerek akademik dünyadan gerek sanat dünyasından, uzmanlardan, önceki dönem görev yapmış bürokratlardan oluşacak bir politika geliştirme grubu olarak tasarlanması düşünüldü."

FON KRİZİ HEYETİNİN CEZAEVİ GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Emre, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Emre fon krizinde tutuklanan kişilerle cezaevinde görüşülmesi için oluşturulan heyet ve görüşmelerin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Grup başkanvekillerimizin koordinasyonunda çalışmaya devam ediyorlar. Cezaevlerinde birtakım ziyaretler yapıyorlar. Görüşme yapabildikleri oldu, yapamadıkları oldu çeşitli nedenlerle. Fatma Betül Hanım yeni tutuklandığı için onunla ilgili bu hafta itibarıyla bir çalışma olursa onun da duyurusu yapılır. Biz tutuklanan isimlerin emniyet, savcılık ve mahkeme ifadesine yansıyanlardan daha fazla bilgi sahibi olduklarını düşünüyoruz. Elimizdeki veriler bunu gösteriyor. Dolayısıyla işin aslının tam olarak anlaşılması açısından dedik ki 'Meclis'te bir komisyon kuralım. Komisyon herkesin gözü önünde şeffaf bir şekilde bunu araştırabilirsin, irdeleyebilsin.' Ama bu Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddolmuştu. Biz millet yararına kendi araştırmamızı, çalışmamızı yapmaya devam edeceğiz."

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN İFADESİ

Emre, Fatma Betül Sayan Kaya'nın "Erdin Özel'i yardımcım olması için siyasiler önerdi" ifadesinin sorulması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"İktidar partisinde görev yapan çok sayıda üst düzey isim görebiliyoruz. Ama diğer partilerden pek kimseyi görmüyorsunuz. Hele YENİ Parti'den tek bir kişi bile yok. Kendi içlerinde bunun bile isteyen şirketlerin kurulup da anlaşmalı oldukları yerlerle alım-satım yaparak normal değerin üzerine çıkartılıp vatandaşa cazip olarak kulaktan kulağa anlatıldığı ve daha çok da AK Parti seçmeninin yönlendirildiği bir fon skandalını görüyoruz. Dolayısıyla oradaki açıklamada şuna da işaret ediliyor: 'Siyasiler de var. Ben de bu isimleri biliyorum' düşüncesi akıllara geliyor."

"KENDİLERİNDE LİSTE VAR"

Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ummadığımız isimler varmış" açıklamalarına ilişkin, "Bizim söylediğimizi doğrular nitelikte. Yani biliniyor. Biz bilmiyoruz, duyuyoruz, delillendirebildiğimizi anlatıyoruz. Ancak kendilerinde bütün bu liste deliliyle, belgeleriyle var. Bu açıklamalar da onu gösteriyor. Kamuoyunun da beklediği, bunların bir an evvel bilinmesi" dedi.

CANDAN YÜCEER'İN İSTİFASI

Emre, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in YENİ Parti'den istifası, istifa gerekçesi ve AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yapmış olduğu açıklama bahane. Kurultay delegeliğine yazılmadığı falan. Önceki il başkanı da şu anki il başkanı da kendisinin desteklediği isimler arasından seçilmişti. İl Başkanı, kendisinin özellikle kurultay delegesi olmak istemediğini, bu kapsamda aradığını ve seçimden sonra da Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ensar Aytekin ile konuşmasında; 'Ben bunu böyle istedim. Burada 16 kurultay delegesi seçiliyordu. Ben fedakarlık yapmak istedim' demiştir. Daha bir hafta öncesinde kendisi Genel Başkanımızın yanına gelmiştir, kurultaya ilişkin birtakım önerileri olmuştur. Divan başkanlığına ilişkin talebi olmuştur. Genel Başkan bunu değerlendireceğini, düşüneceğini söylemiştir. Kendisi partide dört dönem milletvekilliği yapmıştır, büyükşehir adayı gösterilmiştir, yani haksızlığa uğradığı hiçbir alan olmamıştır.

"İZAHİ YOK, BAHANEDİR"

Bir haftaya yakın süredir partideki yetkili arkadaşların telefonuna çıkmıyordu. Bir hazırlık yapıldığı bir süredir kulağımıza geliyordu. AK Parti'ye geçme konusunda bir duyum bizde de var çünkü kimseyle teması yok. YENİ parti olarak hiçbir büyükşehir belediye başkanımıza, esasen hiçbir üyemize hiçbir yerde haksızlık yapmayız, yapmamak için elimizden gelen gayreti gösteririz. Yani Büyükşehir Belediye Başkanısınız, delegelik ne? Zaten defalarca yaptığınız, bundan sonra da isteseniz yapacağınız şeyler. Bunlar işin bahanesi. İşin aslı birtakım yargı tacizlerinin bulunduğu, hazırlıkların olduğu, bu konuda endişenin hakim olduğununa ilişkin duyumlar var. Maalesef içinde bulunduğumuz durum böylesine bir demokrasi krizi ki ileride ders kitaplarına girecek ve ülkedeki otoriterleşme çabası içerisinde milletimizle birlikte bu süreçte mücadele edip Cumhuriyet'e, demokrasiye sahip çıkanları tarihimiz altın harflerle yazacak, aksini de tarihin kirli sayfalarında kalacaklar diye değerlendiriyorum. Sürecin içerisinde yıllardır parti içerisinde önemli görevler alıp hiçbir şikayetiniz olmamış, birdenbire bir hafta içerisinde tüm iletişimi kesip bugüne kadar karşısında durduğunuz, değişmesi gerektiğini söylediğiniz, eleştirdiğiniz yapıyla birlikte hareket edeceksiniz. Bunun hiçbir izahı yok."