Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeynep Ustaoğlu Şampiyonluğa Koşuyor
19.04.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmirli tekvandocu Zeynep Ustaoğlu, Makedonya'da uluslararası turnuvada birinci oldu. Hedefi dünya şampiyonu olmak.

İZMİR'de yaşayan tekvandocu Zeynep Minel Ustaoğlu (16), pandemi döneminde çevrim içi katıldığı Avrupa şampiyonasında elde ettiği derecenin ardından, Makedonya'da düzenlenen uluslararası turnuvada birincilik kazandı. Ustaoğlu, "Takım arkadaşlarım ile Türkiye'yi İzmir'i temsil etmekten çok mutluyum. Hedefim dünya şampiyonu olup yenilmez olmak" dedi.

İzmir'de yaşayan Zeynep Minel Ustaoğlu, 5 yaşında annesinin yönlendirmesiyle tekvandoya başladı. Ustaoğlu, pandemi sürecinde de çalışmalarını evde devam ettirdi. Ustaoğlu, 2020 yılında Avrupa Tekvando Birliği (WTE) 1'inci Online Avrupa Açık Tekvando Poomsae Şampiyonası'na evden çevrim içi katılarak ikinci oldu. Ustaoğlu, pandemi sonrası çalışmalarına devam ederek bu kez Makedonya'da yapılan Skopje Open Ramus Poomsae yarışmasında şampiyon oldu. Ustaoğlu ayrıca takım arkadaşları Aslı Nisa Öztürk, Yağmur Çalışkan, Nisa Sarı ve Kaan Emir Çok ile 24-31 Mart 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 13'üncü Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda (Türkiye Open 2026) dereceler elde etti.

'HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONU OLUP YENİLMEZ OLMAK'

Tekvandoya arkadaşlarıyla vakit geçirmek için başladığını dile getiren Ustaoğlu, "Küçük olduğum için ileriyi düşünmüyordum. Şimdi dereceler elde ediyorum. Bu da hem benim için bir gurur hem de mutluluk kaynağı oluyor. Şu an 11'inci yılındayım. Artık uluslararası yarışmalara gidiyorum ve Makedonya'da yapılan Skopje Open Ramus Poomsae yarışmasında birinci oldum. Takım arkadaşlarım ile birlikte Türkiye'yi, İzmir'i temsil etmekten çok mutluyum. Hedefim dünya şampiyonu olup yenilmez olmak. Güney Kore'de düzenlenecek olacak dünya şampiyonasına katılmayı çok istiyorum" dedi.

'ÜLKEMİ TEMSİL ETTİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Takım sporcularından Nisa Sarı (16) ise "Takım arkadaşlarımızla birçok derece elde ettik. Ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum. Takım olarak hep çok çalıştık. Emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Hedefimiz milli takım seçmelerini de kazanıp dünya şampiyonasında yarışmak" ifadelerini kullandı.

'TEK BİR HEDEFİMİZ VAR'

Nova Spor Kulübü Başkanı, Tekvando Milli Hakemi ve Antrenörü Metin Dalgıç ise takımın son iki yılda önemli dereceler elde ettiğini belirtip, "Taekwondo'nun poomsae dalında son 2 yılda takım ile 24 Türkiye derecesi, 24-31 Mart 2026 Antalya'da düzenlenen 13'üncü Türkiye Open turnuvasında yine 12 derece elde ettik. Sporcularımızdan Zeynep Minel Ustaoğlu Bulgaristan Sofya ve Makedonya Üsküp'te de turnuvalarında 3'üncülük ve 1'incilik elde ederek çok iyi puanlar elde etti. Aslı Nisa Öztürk, Zeynep Minel Ustaoğlu, Yağmur Çalışkan, Nisa Sarı, Kaan Emir Çok ile tek bir hedefimiz var. Oyuncularımızın milli takıma girerek, dünya şampiyonasına katılmasını istiyoruz. Gençlerimizin, ruhsal ve bedensel eğitimleri gelişimleri için sporu hayatlarında tutmaları önemli. Biz de burada hem sporu sevdirmek hem de gençlerin önünü açmak için mücadele ediyoruz" dedi.

'PES ETMEDEN DEVAM EDİYORUZ'

Tekvando Antrenörü Aslı Dalgıç da "Takımımız ile sıkı bir çalışma temposu içerisindeyiz. Bu yılki hedefimiz şampiyonluktu ve hedefimize ulaştık. Ardından Türkiye Open Şampiyonası'nda milli takım adına yarışıp yeniden bir şampiyonluk elde ettik. Şimdi önümüzde milli takım seçmeleri var. Hedefimiz bu seçmeleri kazanmak ve dünya şampiyonasına sporcu gönderebilmek. Bu takımdaki öğrencilerimle uzun süredir yan yanayız ve birlikte çalışıyoruz. Elbette inişli çıkışlı bir yol oluyor. Ancak pes etmeden devam ediyoruz ve güzel sonuçlarda elde ediyoruz. Öğrencilerimi azim ve disiplininden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Makedonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 11:11:09. #7.12#
SON DAKİKA: Zeynep Ustaoğlu Şampiyonluğa Koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.