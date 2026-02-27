Zeyrek Davasında Mahkeme Gelişmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeyrek Davasında Mahkeme Gelişmeleri

27.02.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin davada 10 sanığın kontrol şartları kaldırıldı, duruşma ertelendi.

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında, tutuksuz yargılanan 10 sanığın adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasaklarını kaldırıldı. Mahkeme heyeti, ek bilirkişi raporunun beklenmesine de karar verip, duruşmayı erteledi.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirdi. Zeyrek'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı villanın havuzunun suyu boşaltıldı, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu alan çitlerle çevrildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile havuz motorunun iç dizaynına yönelik ek bilirkişi raporu talep edildi. Ön tespitlerde; sökülerek testleri yapılan havuz motorunda montaj hatası bulunduğu, havuz pompa motorunun montajını ve elektrik tesisatını yapan kişilerin kusurlu olduğu tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek şikayetçi sıfatıyla, 20 kişi tanık, 6 kişi ise şüpheli olarak ifade verdi. Soruşturmada, Zeyrek'in evindeki enerji odasının havuza olan mesafesini standartlara uygun inşa etmediği iddia edilen Z.M., havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P., enerji odasındaki motor ve elektrik aksamlarının montajını standartlara aykırı gerçekleştirdiği öne sürülen N.B. ile bilirkişi raporunda hatalı montaj yaptığı belirtilen H.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.M., N.B. ve H.İ., 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı, M.Y.P. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

5 KİŞİLİK HEYET RAPOR HAZIRLADI

Soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) makine, elektrik-elektronik, inşaat ve afet yönetimi bölümlerinden 5 kişilik akademisyen heyetinin hazırladığı rapor, 25 Eylül'de tamamlandı. Raporda; olayın meydana geldiği havuzun enerji odasının standartlara uygun yapılmadığı, motor ve elektrik aksamlarının hatalı monte edildiği ve bu nedenle olayda sorumluluğu bulunan başka kişilerin de olduğu belirtildi. Raporda kusur durumlarında farklılıklar olduğu vurgulanırken, olayda asli ve tali kusurlu olabilecek üçüncü kişilerin tespit edildiği bildirildi. Bu kapsamda 6 kişinin daha kusurlu olduğu belirlendi. Öte yandan rapora göre; soruşturma kapsamında tutuklu bulunan, havuzun enerji odasındaki motor ve elektrik düzeneklerini standartlara aykırı şekilde monte ettiği ileri sürülen N.B. ile daha önce arızalanan havuz motorunu tamir sonrası hatalı şekilde taktığı öne sürülen H.İ. asli kusurlu bulundu. Aynı dosyada tutuklanan Z.M.'ye kusur atfedilemediği için serbest bırakıldı.

10 ŞÜPHELİYE HAPİS İSTEMİ

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile kızı Nehir Zeyrek'in şikayetçi sıfatıyla yer aldığı soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında işlem yapıldı, Yunusemre Belediyesi'nde görevli M.S. ve Ö.T. hakkında da soruşturma izni talep edildi. Soruşturma sürecinde toplanan deliller, ifadeler, bilirkişi raporlarına göre asli ve tali kusurlu olduğu saptanan 10 kişi hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B., havuz motoru bozulduğunda tamirini gerçekleştiren H.İ., site görevlisi A.S., havuz bakım temizliği ve zaman zaman makine dairesindeki problemlerle ilgilenen Y.Ö., motor bobinaj firması sahibi H.A., elektrik dağıtım firması görevlisi M.E., yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendisler R.A., H.Ş. ve M.Ç., müteahhit firma yetkilisi M.G. hakkında hem Ferdi Zeyrek'e hem de onu bulan ve elektrikten etkilenen eşi Nurcan Zeyrek'e yönelik 'Taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. 9 kişi hakkında da takipsizlik kararı verildi. İddianame Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Davanın geçen 5 Aralık'ta görülen ilk duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin büyük oranda toplanmış olması nedeniyle yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyelerine hükmetti. Heyet ayrıca kusur durumlarının tespiti için Dokuz Eylül Üniversitesi'nden yeniden bilirkişi raporu aldırılmasına da karar verip duruşmayı erteledi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmay;, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve avukatları, sanıklar ve müdafi avukatları ile tanıklar katıldı. Duruşmada tanık beyanları alınırken, yargılama sürecindeki yeni gelişmeler kayda geçti. Duruşmada dinlenen tanık Ali Altınordu, olay günü sabah namazına giderken Başkan Zeyrek'in evinden su aktığını fark ettiğini belirtip, "Namaz sonrası A.S. ile birlikte çevreyi kontrol ettik. Makine dairesinde yaklaşık bir karış su olduğunu gördük. Tahliye borusunun çalışmadığını ve sigortanın inik olduğunu görünce müdahale etmeden oradan çıktık. Akşam eve geldiğimde Ferdi Bey'in acı olayını öğrendim. Sitede her malik, kendi havuzunun bakımını yaptırırdı" dedi. Sitede ikamet eden diğer tanıklar Muzaffer Esenkaya ve Ozan Özer ise sitenin yapım süreci ve havuz bakımları hakkında bildiklerini paylaştı. Tanık Esenkaya, inşaat aşamasında teknik konulara hakim olmadıklarını, kendi dairesinde de zaman zaman elektrik sorunları yaşandığını ifade etti. Tanık Özer de havuzun temizlik işleriyle Yalçın isimli görevlinin ilgilendiğini ancak teknik bir sorumluluğunun bulunmadığını belirtti.

EK BİLİRKİŞİ RAPORU İÇİN SÜRE

Duruşmada söz alan sanıklar ve müdafi avukatları, müvekkillerinin kusurlarının bulunmadığını savunarak beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden beklenen ve havuzun elektrik tesisatı, akım koruma sistemleri ile yapı denetim süreçlerini aydınlatacak olan ek bilirkişi raporunun ulaştırılması için süre verilmesine hükmetti. Ayrıca heyet, tutuksuz yargılanan 10 sanık hakkındaki adli kontrol tedbirleri ile yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.

Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

Kaynak: DHA

Ferdi Zeyrek, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeyrek Davasında Mahkeme Gelişmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı
1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar inceleme başlatıldı 1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
Brezilya’da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi Brezilya'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Epstein bağlantılı uçuşların, 2019’a kadar İngiliz havalimanları ve üslerini kullandığı belirlendi Epstein bağlantılı uçuşların, 2019'a kadar İngiliz havalimanları ve üslerini kullandığı belirlendi
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Prens Harry ve eşi Meghan, Ürdün’de Gazzeli çocukları ziyaret etti Prens Harry ve eşi Meghan, Ürdün'de Gazzeli çocukları ziyaret etti
Oğuz Murat Aci’nin anne ve babasından, gelinlerine “torun görebilme“ davası Oğuz Murat Aci'nin anne ve babasından, gelinlerine "torun görebilme" davası
Şamil Tayyar’ın ’yolsuzluk’ iddiaları Erdal Beşikçioğlu’nu harekete geçirdi Şamil Tayyar'ın 'yolsuzluk' iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti
Baklayı ağzından çıkardı Szymanski’den Fenerbahçe itirafı Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı

12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:56
Savaş sırasında bomba görüntü O anları cep telefonuyla kaydettiler
Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
12:45
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
12:03
PFDK’dan hem Dursun Özbek’e hem de Galatasaray’a şok ceza
PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın üst düzey ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü
11:34
Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
11:24
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan’ın son hali
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali
11:18
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler
11:12
Öcalan’dan PKK’nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
11:03
Bakan Gürlek bitirmeye kararlı 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi
Bakan Gürlek bitirmeye kararlı! 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi
10:59
Afganistan ve Pakistan çatışırken savaşın kazananı bakın ülke oluyor
Afganistan ve Pakistan çatışırken savaşın kazananı bakın ülke oluyor
10:47
Savaşı kim kazanır Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile
Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile
10:43
İngilizlerden Fenerbahçe’ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray’ın...
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 13:14:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Zeyrek Davasında Mahkeme Gelişmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.