Zeyrek Davasında Mahkeme Gelişmeleri

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında, tutuksuz yargılanan 10 sanığın adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasaklarını kaldırıldı. Mahkeme heyeti, ek bilirkişi raporunun beklenmesine de karar verip, duruşmayı erteledi.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirdi. Zeyrek'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı villanın havuzunun suyu boşaltıldı, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu alan çitlerle çevrildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile havuz motorunun iç dizaynına yönelik ek bilirkişi raporu talep edildi. Ön tespitlerde; sökülerek testleri yapılan havuz motorunda montaj hatası bulunduğu, havuz pompa motorunun montajını ve elektrik tesisatını yapan kişilerin kusurlu olduğu tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek şikayetçi sıfatıyla, 20 kişi tanık, 6 kişi ise şüpheli olarak ifade verdi. Soruşturmada, Zeyrek'in evindeki enerji odasının havuza olan mesafesini standartlara uygun inşa etmediği iddia edilen Z.M., havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P., enerji odasındaki motor ve elektrik aksamlarının montajını standartlara aykırı gerçekleştirdiği öne sürülen N.B. ile bilirkişi raporunda hatalı montaj yaptığı belirtilen H.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.M., N.B. ve H.İ., 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı, M.Y.P. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

5 KİŞİLİK HEYET RAPOR HAZIRLADI

Soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) makine, elektrik-elektronik, inşaat ve afet yönetimi bölümlerinden 5 kişilik akademisyen heyetinin hazırladığı rapor, 25 Eylül'de tamamlandı. Raporda; olayın meydana geldiği havuzun enerji odasının standartlara uygun yapılmadığı, motor ve elektrik aksamlarının hatalı monte edildiği ve bu nedenle olayda sorumluluğu bulunan başka kişilerin de olduğu belirtildi. Raporda kusur durumlarında farklılıklar olduğu vurgulanırken, olayda asli ve tali kusurlu olabilecek üçüncü kişilerin tespit edildiği bildirildi. Bu kapsamda 6 kişinin daha kusurlu olduğu belirlendi. Öte yandan rapora göre; soruşturma kapsamında tutuklu bulunan, havuzun enerji odasındaki motor ve elektrik düzeneklerini standartlara aykırı şekilde monte ettiği ileri sürülen N.B. ile daha önce arızalanan havuz motorunu tamir sonrası hatalı şekilde taktığı öne sürülen H.İ. asli kusurlu bulundu. Aynı dosyada tutuklanan Z.M.'ye kusur atfedilemediği için serbest bırakıldı.

10 ŞÜPHELİYE HAPİS İSTEMİ

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile kızı Nehir Zeyrek'in şikayetçi sıfatıyla yer aldığı soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında işlem yapıldı, Yunusemre Belediyesi'nde görevli M.S. ve Ö.T. hakkında da soruşturma izni talep edildi. Soruşturma sürecinde toplanan deliller, ifadeler, bilirkişi raporlarına göre asli ve tali kusurlu olduğu saptanan 10 kişi hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B., havuz motoru bozulduğunda tamirini gerçekleştiren H.İ., site görevlisi A.S., havuz bakım temizliği ve zaman zaman makine dairesindeki problemlerle ilgilenen Y.Ö., motor bobinaj firması sahibi H.A., elektrik dağıtım firması görevlisi M.E., yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendisler R.A., H.Ş. ve M.Ç., müteahhit firma yetkilisi M.G. hakkında hem Ferdi Zeyrek'e hem de onu bulan ve elektrikten etkilenen eşi Nurcan Zeyrek'e yönelik 'Taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. 9 kişi hakkında da takipsizlik kararı verildi. İddianame Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Davanın geçen 5 Aralık'ta görülen ilk duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin büyük oranda toplanmış olması nedeniyle yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyelerine hükmetti. Heyet ayrıca kusur durumlarının tespiti için Dokuz Eylül Üniversitesi'nden yeniden bilirkişi raporu aldırılmasına da karar verip duruşmayı erteledi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmay;, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve avukatları, sanıklar ve müdafi avukatları ile tanıklar katıldı. Duruşmada tanık beyanları alınırken, yargılama sürecindeki yeni gelişmeler kayda geçti. Duruşmada dinlenen tanık Ali Altınordu, olay günü sabah namazına giderken Başkan Zeyrek'in evinden su aktığını fark ettiğini belirtip, "Namaz sonrası A.S. ile birlikte çevreyi kontrol ettik. Makine dairesinde yaklaşık bir karış su olduğunu gördük. Tahliye borusunun çalışmadığını ve sigortanın inik olduğunu görünce müdahale etmeden oradan çıktık. Akşam eve geldiğimde Ferdi Bey'in acı olayını öğrendim. Sitede her malik, kendi havuzunun bakımını yaptırırdı" dedi. Sitede ikamet eden diğer tanıklar Muzaffer Esenkaya ve Ozan Özer ise sitenin yapım süreci ve havuz bakımları hakkında bildiklerini paylaştı. Tanık Esenkaya, inşaat aşamasında teknik konulara hakim olmadıklarını, kendi dairesinde de zaman zaman elektrik sorunları yaşandığını ifade etti. Tanık Özer de havuzun temizlik işleriyle Yalçın isimli görevlinin ilgilendiğini ancak teknik bir sorumluluğunun bulunmadığını belirtti.

EK BİLİRKİŞİ RAPORU İÇİN SÜRE

Duruşmada söz alan sanıklar ve müdafi avukatları, müvekkillerinin kusurlarının bulunmadığını savunarak beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden beklenen ve havuzun elektrik tesisatı, akım koruma sistemleri ile yapı denetim süreçlerini aydınlatacak olan ek bilirkişi raporunun ulaştırılması için süre verilmesine hükmetti. Ayrıca heyet, tutuksuz yargılanan 10 sanık hakkındaki adli kontrol tedbirleri ile yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.

Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,