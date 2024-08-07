Zeytinburnu\'ndaki oto sanayi sitelerinde kolon ve kirişler çatladı, paslı demirler ortaya çıktı

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Zeytinburnu'nda Topkapı'ya yakın bir noktada bulunan oto sanayi sitelerine ait yapıların riskli ve bakımsız durumları, kolon ve kirişlerindeki çatlaklar dikkat çekti. Her gün binlerce kişinin otomobil servis ve tamir hizmeti için tercih gittiği sitede esnaf da riskli yapılara yönelik şikayetlerini dile getirirken, kentsel dönüşüm süreciyle birlikte dükkanlarını kapatmak zorunda kalacaklarını belirtti. Dükkanının bulunduğu site hakkında yıkım kararı bulunduğunu söyleyen esnaf Bayram Uyar, "Burası şehir dışına çıkartılmak isteniyor. Bizim binada belediyenin haklı kararıyla bakımsızlıktan yıkım kararı alındı. Binalar eski olabilir ama bakımını yaparsanız sağlam kalır. Bakımını yapmazsanız, dışarıdan su alırsa, çatısını yapmazsanız, temeline su giderse, betonlar dökülür, demirler çürümeye başlar. Bizim site için konuşmak gerekirse; zamanında yönetimi düzgün kurulmadı, bakımlar yeterince yapılmadı. Maalesef buna ben dahil olmak üzere bütün esnaf ortak olarak suçlu. Yapılsaydı şu an ayakta duracaktı, belediye de burayı yıkmayacaktı, biz de taşınmak zorunda kalmayacaktık" dedi.

Zeytinburnu'nda Topkapı'ya yakın bir noktada bulunan oto sanayi sitelerindeki yapılar bakımsızlığıyla dikkat çekiyor. Birçok farklı oto sanayi sitesinin yer aldığı bölgede, çok katlı bloklara sahip yapıların kolon ve kirişlerinde çatlaklar bulunduğu, betonların döküldüğü ve paslı demirlerin ortaya çıktığı görüldü. Bazı binalarda kolonlara yapılan müdahale ve eklentiler ise gözlerden kaçmadı. Her gün binlerce kişinin araç tamir ve servis hizmeti almak için tercih ettiği sanayide, dar sokak yapıları ve düzensiz parktan dolayı olası afet durumunda müdahale edecek ekiplerin, bölgeye ulaşım konusunda da problem yaşayabileceği görüldü.

"ESNAF DA BAKIMSIZLIKTAN ŞİKAYETÇİ"

Çevredeki esnaf da yapıların bakımsız durumu hakkındaki şikayetlerini dile getirdi. Esnafın bir bölümü ise bölgedeki bazı sanayi sitelerinde başlayan kentsel dönüşüm sonrasında dükkanların bölgeden silineceğini ve esnafın mesleğini sürdüremeyecek duruma geleceğini iddia ederek, İstanbul'un merkezindeki ilçelerde otomobil bakımı ve servis hizmetlerinde sıkıntılar yaşanabileceğine vurgu yaptı. Bir sitede ise acil tahliye ve yıkım kararına rağmen dükkan ve atölyelerde çalışmaya devam edildiği öğrenildi. Hakkında yıkım kararı bulunan o sitedeki esnaf Bayram Uyar, "Topkapı civarındaki sanayi bölgelerinde daha önceden de böyle bir proje vardı. Şehir dışına çıkartılması isteniyor. Bizim binanın olayı daha farklı, bakımsızlıktan dolayı belediyenin haklı bir kararı var. Topkapı'daki sanayi kalkıyor. Üniversitelerin gelmesi, buradaki konutlaşmanın çoğalmasından kaynaklanan nedenlerle, şehir içinde kaldığı için bundan dolayı da kalkıyor. İBB'nin alması gereken bir karar var. İkitelli- Başakşehir bölgesi de sanayileşti, dediler ki 'Öyle kalacak', etrafı konutlaştırıldı. Biz sanayinin burada kalmasını tabii ki istiyoruz. İnsanların yaşadığı bölgede sanayi bölgesi olması gerekiyor. Sanayi bölgesi olunca ustanın da yaşayacağı konut olması gerekiyor" dedi.

"BAKIMINI YAPMAZSANIZ BİNA YIKILMA POZİSYONUNA GELİR"

Uyar, "Bu bina için riskli bir durum var. Bina eski de olabilir ama bakımını yaparsanız sağlam kalır. Bakımını yapmazsanız, dışarıdan su alırsa, çatısını yapmazsanız, temeline su giderse; betonlar dökülür, demirler çürümeye başlar. Dolayısıyla bina yıkılma pozisyonuna gelir. Eski binaya bakım yaparsınız, dört dörtlük bakarsınız bina 50 sene de kalır, 100 sene de kalır. Biraz da yönetimle alakalı bir olay. Esnafın birleşimi ile ilgili bir olay. Bizim site için konuşmak gerekirse; zamanında yönetimi düzgün kurulmadı, bakımlar yeterince yapılmadı. Maalesef bunda ben dahil olmak üzere, bütün esnaf ortak olarak suçlu. Yapılsaydı şu an ayakta duracaktı, belediye de burayı yıkmayacaktı, biz de taşınmak zorunda kalmayacaktık" şeklinde konuştu.

"BURALAR DEPREME DAYANIKSIZ GÖRÜNÜYOR"

Esnaf Necip Soysal ise, "Küçük esnafa sahip çıkılmıyor. Normalde devletin bize sahip çıkması ve yer göstermesi lazım. Buralar depreme dayanıksız görünüyor, tamam. Hemfikiriz ama buna ne yapmamız gerekiyor? Yıkılacaksa tamam, yıkalım. Ama devletin bize bir yer göstermesi lazım. Yerinde dönüşüm olması gereken bir şey. Burası İstanbul'un merkezi, kalbi. Düşünsenize benim aracım var, tamire götüreceğim. Hadımköy'e, Haramidere'ye buradan aracı götürebilir misin? Buralara götürmek için çekiciler 3-4 bin lira para isteyecek. En fazla 3-4 ay daha buradayız. Ondan sonrası? Şu anda yer bulamıyoruz. İnan ki şu civarlarda veya herhangi bir yere bakmadığımız yer kalmadı, dükkan yok" diye konuştu.

"1-1.5 MİLYON HAVA PARASI İSTİYORLAR"

Bölgede başlayan kentsel dönüşüm projeleri ve bazı sanayi siteleri hakkındaki yıkım kararları sonrası ilçede dükkan bulmakta zorluk yaşadıklarını ifade eden esnaf Necip Soysal, "Sağ olsunlar esnaf arkadaşlar ve mal sahipleri de gözünü açtı, hava parası istiyorlar. 1 milyon, 1 buçuk milyon hava parası istiyorlar insanlardan. Nasıl olsa burası kentsel dönüşüme girdi yıkılacak. Biz de bu fırsatı değerlendirelim diyen arkadaşlar da çok" ifadelerini kullandı.

"ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN KRİZ YARATIR"

Soysal, "Sadece esnaf olarak değil araç sahipleri için de zor bir iş. Burada ben işi bırakacağım, diğer arkadaşlar işi bırakacak. Bu esnaf ne olacak? Mecbur servislere yönelecek. Şimdi servise gidin, komple çakılı. Aracınızı sadece yağ bakımına götürüyorsunuz, bir hafta sonraya süre veriyorlar. Ki orada da fiyatları biliyorsunuz, burada 3-4 bin liraya bakım yapıyorsunuz, oralarda 10 bin liraya yapılıyor. Buraların kapanması kriz yaratır. Araç sahipleri için kriz yaratır. Diyorum ya, senin aracın var bu kadar esnaf yok oldu, ne olacak, sıkıntı" şeklinde konuştu.

"ZEYTİNBURNU OLASI DEPREMDEN ETKİLENECEK İLÇELER ARASINDA"

Öte yandan, AFAD tarafından 2022 yılında yayınlanan İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı'nda (İRAP) ilçenin olası depremdeki riskli durumuna vurgu yapılmıştı. Planın bir bölümünde, "Deprem İstanbul'un tüm ilçeleri için yüksek risk oluşturmakla birlikte; özellikle Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli ilçeleri ve yakın mahalleler olası büyük depremden yoğun olarak etkilenecektir. Bu durumun ana sebepleri olarak; belirtilen ilçelerin faya yakınlığı, yapı stoğu taşıyıcı sistem özelliklerinin yetersizliği, zemin koşullarının sıvılaşmaya müsait olması gibi sebepler sayılabilir" ifadeleri yer almıştı.