Zonguldak\'ta Bıçaklı Kavga: Eniştesini Öldürdü

10.03.2026 19:30
Murat Dereli, parkta tartıştığı eşinin dayısını bıçaklayarak öldürdüğünü savundu. 2004'te de cinayet işlemiş.

ZONGULDAK'ta, parkta tartıştığı eşinin dayısı Serkan Akdal'ı (44) bıçaklayarak öldüren Murat Dereli (44), ilk kez duruşmada verdiği ifadesinde kendisini savunduğunu söyledi. Dereli'nin 2004 yılında da eniştesini öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, 18 Aralık 2025'te Valilik binası yakınındaki İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. Murat Dereli ile eşinin dayısı Serkan Akdal arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre demir sopalı saldırıya uğrayan Murat Dereli yaşanan arbede sırası Akdal'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Serkan Akdal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler, olayın ardından kaçan Murat Dereli'yi, Yayla Mahallesi'nde ağaçlık alanda yakaladı. Adliyeye sevk edilen Murat Dereli tutuklandı.

Dereli'nin 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı, 2012'de cezasını tamamlayarak tahliye olduğu öğrenildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'kasten öldürme' ve 'silahlı tehdit' suçlarından Dereli hakkında dava açıldı. Bugün görülen ilk duruşmaya, kavga esnasında ölen Serkan Akdal'ın yanında olan yeğeni B.A. (14) ve Y.T. (14) ile oğlu S.A. (16) ve annesi Şirvan Akdal, tutuklu sanık Murat Dereli ile avukatlar katıldı.

'CANIMI KURTARMAK İÇİN HAMLE YAPTIM'

Savunma yapan Murat Dereli, "Olaydan yaklaşık 1 ay önce Serkan'ın evinde otururken eşimle telefonda tartışmıştık. Serkan Akdal da eşimi arayıp küfür falan etti. Ben kendisine 'o senin öz yeğenin böyle konuşma, karı koca arasına girilmez' gibi şeyler söyledim. Bana küfür etmeye başlayıp evden kovdu. Ben de çıktım evime gittim. Olay günü liman arkasında karşılaştık. Bana küfür etmeye başladı. Cevap verecektim ama oradaki yaşlı bir kadın 'oğlum uyma ona' deyince vazgeçtim. Uzaklaşınca arkadaşımla karşılaştık beraber alkol aldık. Akşam da valiliğin altındaki sahile gelmiştik. Serkan'ın aradığını gördüm. Geri aradım. 'Sorunun ne?' dedim. Küfürler etmeye başladı. Kendi öz yeğenine küfür ettiğini hatırlattım. Tekrar tekrar arayıp küfürler etti. Farklı numaralardan aramış olabilir. En son aradığında bana nerde olduğumu sordu. Ben yerimi söyledim o da 'bekle seni öldürmeye geliyorum' dedi. Geleceğini düşünmemiştim ama arkadaşımla da tadımız kaçmasın diye ayrılıp eve gitmeye karar verdik. Endişe duyup cebimdeki bıçağı çıkardım. Kafamı kaldırdığımda az bir mesafemiz vardı. Bıçağı görünce korkar kaçar diye düşündüm. 'Serkan abi gelme' dedim ama küfürler ederek üstüme geldi. Bana elindeki demir sopayla saldırdı. Kafamı çevirince sağ omzuma demir sopayla vurdu. Ben de o refleksle bıçağı rastgele savurdum. Öldürme, yaralama kastım yoktu. Ben canımı kurtarmak için hamle yaptım. Aksi bir kastım olsaydı eylemime devam ederdim. Sonra çocuklar bana vurmaya başladı. Ben çocuklardan uzaklaşmaya, onları uzak tutmaya çalıştım. Serkan karşı kaldırıma geçti ama o esnada çocuklara 'vurun' diye bağırıyordu. Çocuklara 'amcanızın yanına gidin' dedim. Serkan'ın fazla bir yara aldığını düşünmemiştim, koşarak gittiğini gördüğüm için taksiye binip eve gittim. Üstümdeki kanı fark edince eve girmedim. Eşime anlatıp teslim olacağımı söyledim. Çarşıya doğru giderken Fener semtinde kafa dağıtmak için yürüdüm. Polis ekiplerini de görünce gidip olayı anlatıp böylelikle teslim oldum" dedi.

MAKTÜL YANINDAKİ ÇOCUK YAŞTA YEĞENLERİNE DEMİR SOPA VERMİŞ

Mağdur sıfatıyla davaya katılıp şikayetçi olduklarını söyleyen çocuklar B.A. ile Y.T., olay günü amcaları Serkan Akdal ile akşamüstü buluşup gezdiklerini bir lokalde yemek yerken telefon geldiğini, sonra sıklıkla Murat Dereli ile amcalarının konuşup tartıştığını daha sonra yanına gitmek için ayrıldıklarını anlattı. Amcaları Serkan Akdal'ın kendilerine sandalye bacağından demir sopalar verdiğini ancak 'bana bir şey olmadan karışmayın' dediğini söyledi.

'BUNLAR HEP ALKOL YÜZÜNDEN'

Ölen Serkan Akdal'ın annesi, Şirvan Akdal, "Bunlar hep alkol yüzünden oldu. Murat, eşiyle tartışıyor. Boşanacağım gibi söylemlerde bulunmuş. Torunum da benim yanımda. Bunlar eşiyle birbirine söyleniyor. Oğlum Serkan da araya giriyor küfürleşme oluyor. Husumetleri falan yoktu başka; ne olduysa alkolden olmuş. Kanunun kestiği parmak acımaz ama ben sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

KAMERA KAYITLARI DURUŞMADA İZLENDİ

Mahkemede Murat Dereli'nin eşi ve kardeşi ile olay anında yanında olan S.N. tanık olarak dinlendi. Daha sonra duruşmada olay anını gösteren KGYS kameralarına ait görüntüler izlendi. Görüntülerde, sanık Dereli'nin önden yürüdüğü, arkadaşı S.N.'nin arkadan geldiği, sanığın durarak bıçağını düzelttiği görüldü. Saat 21.08'de bıçak çıkartıp yerine koyduğu ve yürümeye devam ettiği görüldü. Tarafların karşılaştığı anlar yer alırken, Murat Dereli'nin bıçağı havaya kaldırdığı, Serkan Akdal'ın ise üstüne gitmeye devam ettiği, demiri vuracakken Dereli'nin yanına dönüp omzundan darbe aldığı; daha sonra Dereli'nin 2 çocuk ile birlikte Akdal'ın demir sopalı saldırısına maruz kaldığı, bu boğuşma esnasında Akdal'ın bıçaklandığı görüldü. Ayrıca Serkan Akdal'ın Murat Dereli'nin eşi olan yeğenine gönderdiği sesli mesajlar dinletildi, hakaret içerikli olduğu görüldü.

Bu esnada Murat Dereli'nin eşinin annesi sanığa 'Şerefsiz köpek, saldırmak için hazırlanmış' diyerek tepki gösterince mahkeme başkanının talimatıyla salondan çıkartıldı. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Cinayet, Şiddet, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

