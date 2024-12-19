Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocağında Çalışan Afgan İşçinin Ölümüne İlişkin Yeni Adli Tıp Raporu - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocağında Çalışan Afgan İşçinin Ölümüne İlişkin Yeni Adli Tıp Raporu

Zonguldak\'ta Kaçak Maden Ocağında Çalışan Afgan İşçinin Ölümüne İlişkin Yeni Adli Tıp Raporu

Zonguldak'ta yanmış cesedi bulunan Afgan işçi Vezir Mohammad Nourtani'nin ölümüne ilişkin mahkemeye sunulan 20 sayfalık adli raporda, yakmanın ölümden sonra olduğu belirtildi. Olayın, kaçak madende iş kazası sonucu meydana geldiği ifade ediliyor.

19.12.2024 10:36  Güncelleme: 10:45
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ZONDULDAK'ta yanmış cesedi bulunan, kaçak ocakta çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin (50) ölümüne ilişkin davada, yeniden istenen Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı. 20 sayfalık raporda, yakılma olayının ölümden sonra meydana geldiği belirtilerek, 'Kişinin mevcut verilerle kesin ölüm nedeni ve mekanizmasının bilinemediği, ölüm sonrası yakılmış olduğu' değerlendirmesi yapıldı.

Olay, 10 Kasım 2023'te Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler, yandaki ormanda yanmış cesedi fark edip, ihbarda bulundu. Benzin dökülüp yakıldığı belirlenen cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlendi. Otopside Nourtani'nin 9 Kasım'da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Nourtani'nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş (46), Enver Gideroğlu (34) ve Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın (52) tutuklandı. Ocak çalışanları S.K. (28), E.D. (22) ve kömür ticareti yapan A.Ç. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Afgan madencinin kaçak ocakta vagon arasına sıkışıp iş kazası geçirdiği, ocak sahiplerinin de 'Olay ortaya çıkarsa ocak kapanır' korkusuyla hareket ettikleri ifade edildi. 'İştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan, 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı dava, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

ÇELİŞKİLER NEDENİYLE RAPOR YENİDEN İSTENDİ

Davanın 3'üncü duruşmasında, Afgan ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker, Koç Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan alınan bilimsel mütalaayı mahkemeye sunuldu. Belirtilen iş kazası raporunun gönderilmemesi, yakma eyleminin ölümden önce gerçekleşmiş olma ihtimali, vücuttaki kırıkların raporlarda yer almaması, boğularak ölüm şüphesi gibi çelişkilerin giderilmesi için dosya, yeniden rapor alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BACAĞINDAKİ DEFORMASYONLAR YANIĞA BAĞLIYMIŞ

Mahkeme heyetinin kararıyla gönderilen dosyayı değerlendiren Adli Tıp Kurumu 3'üncü İhtisas Kurulu, 20 sayfalık rapor hazırladı. Raporda; ifadelerden otopsi raporuna kadar 19 sayfa boyunca tartışma yapılırken yarım sayfa 'sonuç' metninin olduğu görüldü. Raporda; Afgan madenci Nourtani'nin zehirlenerek ölmesine dair tıbbi delillerin bulunmadığı belirtilirken, bacağındaki kemik deformasyonlarının yanığa bağlı oluştuğu tespiti yapıldı.

KÖMÜRLEŞME DERECESİNDE YANIK HALDE BULUNDUĞU RAPORDA

Kesin ölüm nedeni ve şeklinin bilinemediği, yakılma eyleminin ölümden sonra olduğu ifade edilen raporda, 10 Kasım 2023 tarihinde yol kenarında göğüs, batın ve diz seviyesine kadar kömürleşme derecesinde yanık halde bulunduğu, otopsisinde göğüs, batın ve diz seviyesine kadar kömürleşme derecesinde yanık olduğundan, iç organlarda, kemiklerde kayıplar olduğu, göğüs ve batın içi organlarda gerekli makroskopik, histopatolojik ve travmatik değişimler açısından inceleme yapılamadığı dikkate alındığında; kişinin mevcut verilerle kesin ölüm nedeni ve mekanizmasının bilinemediği, ölüm sonrası yakılmış olduğu, ölüm zamanının 9 Kasım 2023 tarihi ile uyumlu olduğu, olay sonrası gecikmeden 112 acil servisinin çağrılması veya hastaneye götürülerek uygun tedavi başlanması durumunda kurtulma ihtimalinin olup olmadığının bilinemediği oy birliği ile mütalaa olunur ifadelerine yer verildi. Diğer yandan Nourtani ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, yeniden alınan raporun çelişkileri gidermediğini söyledi.

Haber Ali Sencer ARSLAN ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocağında Çalışan Afgan İşçinin Ölümüne İlişkin Yeni Adli Tıp Raporu - Son Dakika

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