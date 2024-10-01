Zonguldak'ta Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Sağanak Yağış Uyarısı

Zonguldak\'ta Sağanak Yağış Uyarısı

Vali Hacıbektaşoğlu, heyelan ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Trafiğe çıkılmaması önerildi.

01.10.2024 14:33
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ZONGULDAK Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, ilde etkili olan sağanak nedeniyle uyarılarda bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, "Heyelan, bölgesi olarak tanımlanan geçmiş taşkınlarda, iş yerini veya konutunu su basanlar buraları terk etsinler veya 112'yi arasınlar" dedi.

AFAD'ın turuncu uyarı yaptığı Zonguldak'ta gece saatlerinde başlayıp devam eden sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kentin çeşitli noktalarında yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler su dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Aşırı su biriken Kozlu sahil yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Sokaklardaki su taşkınları ve hasarlı kazalar meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi'nde elektrik hattının geçmesi için kazılan alandan akan sular şelaleye benzer görüntü oluşturdu. Sular, kanal boyunca akarak caddeyi doldurdu. Denizde ise yüksekliği zaman zaman 4 metreyi bulan dev dalgalar oluştu. Ayrıca kentte Gökgöl Mağarası aşırı yağışlar nedeniyle 1 gün süreyle ziyarete kapatılırken motosikletlerin trafiğe çıkışı da yasaklandı.

BEKLENENDEN FAZLA YAĞDI

GAMER binasındaki kriz merkezinde yapılan toplantının ardından Vali Osman Hacıbektaşoğlu, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığını belirten Vali Osman Hacıbektaşoğlu, kent genelinde büyük bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade ederek "Yağış hakkında, 24 saatte metrekareye 100 kilogram yağış bekliyorduk. Şu anda 150 milimetreyi aştık. Yağış başladığından beri metrekareye, Kozlu'da 150, Zonguldak merkezde 140, Ereğli'de 70 milimetre yağış düştü. Anladığımız, Kozlu ve Merkez yağış ve fırtınanın merkezinde. 17 ihbar geldi. 14 tanesi su baskını, diğerleri kurtarma apartman girişinde su yükselmesi gibi önemli şeyler değil. Tüm derelerin debisi takip ediliyor. Kritik bir seviyeye ulaşan deremiz yok. Şu anda kapalı yolumuz, yaralımız, can kaybımız yoktur. Bütün ekiplerimiz sahada, yağışların öğleden sonra saat 15.00'ten yarın öğleden sonra, akşam saatlerinde kadar devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

'ÇOĞALIP DEVAM EDECEĞİ ZAMANLAR OLACAKTIR'

Geçmişte heyelan veya su taşkınına maruz kalan bölgelerdeki vatandaşların, o noktaları terk etmesi gerektiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Heyelana, taşkına geçmişte maruz kalan yerlerdeki kişilere tek tek ulaşarak, uyarıldı. Şimdi tekrar, arkadaşlarımız teyit ediyorlar. Heyelan riskine karşı, bu tip yerlerde bu insanların olmadığından emin olmalıyız. En son aldığım bilgi, buralar boşaltıldı. Heyelan bölgesi olarak tanımlanan geçmiş taşkınlarda, iş yerini veya konutunu su basanlar buraları terk etsinler veya 112'yi arasınlar. Bunu duyurmak istiyorum çünkü en önemli konumuz o. Yağış dün sabah saatlerinden itibaren durup devam etti. Gece saatlerinden beri yağıyor. Bundan sonra da çoğalıp devam edeceği zamanlar olacaktır, tahminler böyle ön görüyor. Heyelan, taşkın ve sel riskine karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz." diye konuştu.

'ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKILMASIN'

Ani bir yağışla, küçük derelerin taşkına neden olabileceğini ve yolları kapatabileceğini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Mümkün olduğu kadar vatandaşlarımız tedbirlerini alsınlar. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmasın. Çünkü ani bir yağışta küçücük bir dereden sel gelişebiliyor. Kozlu sahil yolunu kapattık, yukarı servis yoluna verdik ama İncivez Mezarlığı'nın oradan küçük bir dere aşıp yolu kapatıyor. Acil geçişlerde trafik yoğunluğu olmaması lazım. Mümkün mertebe yarın akşama kadar hareket etmekten yaya veya araçla kaçınalım. Zorunlu olmadıkça, araçlarımızla veya yaya olarak trafiğe çıkmayalım" dedi.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

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