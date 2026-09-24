Elazığ Kent Konseyi, 206 oyla seçilen Başkan Koca ile çimento çalıştayı kararı aldı - Son Dakika
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Elazığ Kent Konseyi, 206 oyla seçilen Başkan Koca ile çimento çalıştayı kararı aldı

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Elazığ Kent Konseyi, 206 oyla yeniden seçilen Başkan M. Nafiz Koca başkanlığında yeni yürütme kuruluyla ilk değerlendirme toplantısını 22 Eylül akşamı yaptı. Toplantıda çimento fabrikası için çalıştay ve kültür, çevre, kentsel dönüşüm çalışma masaları kurulması kararlaştırıldı.

Elazığ Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen ve yönetim kurulu üyelerinin tam kadro katıldığı toplantıda, şehrin geleceğine yön verecek kritik kararlar ve çalışma masaları kamuoyuna duyuruldu.


Eylül 2026’da gerçekleştirilen 8. Olağan Genel Kurul’da delegelerin 206 oyunu alarak yeniden başkanlığa seçilen ve ikinci dönemi için güven tazeleyen M. Nafiz Koca, yeni yürütme kuruluyla birlikte ilk değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. 22 Eylül akşamı gerçekleştirilen toplantıda, Elazığ’ın kronikleşen sorunlarına akılcı çözümler üretmek amacıyla ortak akıl vurgusu yapıldı.

ŞEHRİN DEĞERLİ İSİMLERİ YÜRÜTME KURULUNDA TAM KADRO

Başkan M. Nafiz Koca liderliğinde toplanan yeni dönemin yürütme kurulu, Elazığ'ın yakından tanıdığı, her biri kendi alanında uzman ve öne çıkan şu güçlü isimlerden oluştu: Cengiz Batmaz, Mithat Ulaş, Canan Aksu Canbay, Murat Bankur, Veysel Ayıkpehlivan, Kazım Atıcı, Fırat Canbay, Aytaç Şahinoğlu, Filiz Özel, Hasan Bakırcı, Ahmet Gül ve Necati Karataş.

YÖNETİME TAZE KAN TAKVİYESİ

Eski yönetimde yer alan ancak yeni dönemde yürütme kurulunda yer alamayacak olan Mustafa Doğan, Erdem Keleş ve Ahmet Sis’e geçmiş emekleri için teşekkür edilerek, yürütme kuruluna katılan 3 yeni isim kamuoyuna tanıtıldı. Ahmet Gül (Gümüşlavak Mahallesi Muhtarı), Necati Karataş (Güneykent Mahallesi Muhtarı), Cengiz Batmaz (Saim Pazarkaya İlkokulu Müdürü) yeni dönemde yürütme kurulunda yerini aldı.

TOPLUMUN HER KESİMİ KARAR MEKANİZMASINDA YER ALACAK

Toplantıda Elazığ Kent Konseyi'nin kapsayıcı yapısına dikkat çeken Başkan Koca, şehirle ilgili alınacak kararlarda kimsenin dışarıda bırakılmayacağını, bu doğrultuda; Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Çocuk Meclisi ve Engelliler Meclisi gibi aktif yapılar üzerinden Elazığ’da yaşayan her bir bireyin yönetimde ve projelerde söz sahibi olmasını hedeflediklerini belirtti. Kent Konseyi Yönetmeliği'nin 12. maddesi uyarınca daha önce kurulan Kadın, Gençlik ve Çocuk Meclislerine ek olarak, bu dönemde eksik kalan Engelliler Meclisi süratle hayata geçirilecek. Yaşları büyüyen mevcut Çocuk Meclisi üyeleri revize edilerek, meclise taze kan kazandırılacak.

ÇİMENTO FABRİKASI İÇİN ÇALIŞTAY HAMLESİ

Başkan Koca, şehrin bağrına saplanmış zehirli bir hançere benzetilen çimento fabrikasının kaldırılması kararının ardından, fabrikanın kurulacağı yeni yerin stabil olup olmadığı ve şehre yeni bir sorun getirip getirmeyeceği konusunda acil bir çalıştay başlatılacağını açıklandı.

KRİTİK ALANLARDA ÖZEL ÇALIŞMA MASALARI KURULUYOR

Toplantının en dikkat çeken gündem maddesi ise Elazığ'ın öncelikli ihtiyaçlarına yönelik kurulacak ihtisas komisyonları oldu. Kent Konseyi bünyesinde şehrin röntgenini çekecek şu geçici ve kalıcı çalışma masalarının kurulacağı açıklandı: Kültür, Sanat ve Turizm Masası, Çevre ve İmar Planlama Masası, Kentsel Dönüşüm ve Deprem Güvenliği Masası bu alanda konseyin öncelikli hedefleri arasında yerini aldı.

Başkan M. Nafiz Koca; resmi kurum temsilcilerine, odalara, baroya, valilik, belediye ve özel idare temsilcilerine, siyasi partilere, mahalle muhtarlarına ve kent konseyinin sesini duyuran basın mensuplarına teşekkür ederek toplantının kapalı oturumuna geçildiğini belirtti.

Kaynak: Haber Platformu
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