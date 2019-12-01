1 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

Roberto Mancini: Fatih Terim için üzgünüm
" Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var"
SÜPER LİG14.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Yukatel Denizlispor16.30 Medipol Başakşehir - Antalyaspor19.00 Trabzonspor - Galatasaray
TFF 1'İNCİ LİG14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Akhisarspor14.00 Giresunspor - Adana Demirspor16.30 Boluspor - Ekol Göz Menemenspor19.00 Altay - Eskişehirspor
BEŞİKTAŞ17.00 Siyah-beyazlılar, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİİki ligde de 15'inci hafta maçları oynanacak.
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi15.15 Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol17.30 Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko20.00 OGM Ormanspor - Meksa Yatırım Afyon BelediyesporHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi13.00 Çankaya Üniversitesi - OGM Ormanspor15.15 Galatasaray - Beşiktaş TRC İnşaat16.00 Bellona Kayseri Basketbol - BOTAŞ
VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi14.00 Sorgun Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta15.00 Spor Toto - Bursa Büyükşehir Belediyespor17.00 Arhavi Voleybol - Tokat Belediye Plevne19.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe HDI Sigorta
AVRUPA LİGLERİ14.30 Juventus - Sassuolo (Merih Demiral, Mert Müldür)16.00 Athletic Bilbao - Granada (İsmail Köybaşı)16.30 Rheindorf Altach - Wolfsberger ((Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)16.30 Admira - Salzburg (Sinan Bakış)17.00 Parma - Milan (Hakan Çalhanoğlu)17.00 Wolverhampton - Sheffield United (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)17.30 M'gladbach - Freiburg (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)18.00 Basel - Young Boys (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)18.45 Feyenoord - Zwolle (Orkun Kökçü)19.30 Leicester City - Everton (Çağlar Söyüncü - Cenk Tosun)20.00 Wolfsburg - Werder Bremen (Yunus Mallı - Ömer Toprak, Nuri Şahin)20.30 Getafe - Levante (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)22.00 Emmen - PSV (Ferhat Görgülü)22.45 Hellas Verona - Roma (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi - Cengiz Ünder, Mert Çetin)
23.00 Monaco - Paris SG (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)