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1 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Roberto Mancini: Fatih Terim için üzgünüm"Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var"SÜPER LİG14.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Yukatel Denizlispor16.30 Medipol Başakşehir - Antalyaspor19.00 Trabzonspor - GalatasarayTFF 1'İNCİ LİG14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Akhisarspor14.

1 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi, System.String[]

Roberto Mancini: Fatih Terim için üzgünüm

" Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var"

SÜPER LİG

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Yukatel Denizlispor

16.30 Medipol Başakşehir - Antalyaspor

19.00 Trabzonspor - Galatasaray

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Akhisarspor

14.00 Giresunspor - Adana Demirspor

16.30 Boluspor - Ekol Göz Menemenspor

19.00 Altay - Eskişehirspor

BEŞİKTAŞ

17.00 Siyah-beyazlılar, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİ

İki ligde de 15'inci hafta maçları oynanacak.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

15.15 Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol

17.30 Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko

20.00 OGM Ormanspor - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.00 Çankaya Üniversitesi - OGM Ormanspor

15.15 Galatasaray - Beşiktaş TRC İnşaat

16.00 Bellona Kayseri Basketbol - BOTAŞ

VOLEYBOL

AXA Sigorta Efeler Ligi

14.00 Sorgun Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta

15.00 Spor Toto - Bursa Büyükşehir Belediyespor

17.00 Arhavi Voleybol - Tokat Belediye Plevne

19.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe HDI Sigorta

AVRUPA LİGLERİ

14.30 Juventus - Sassuolo (Merih Demiral, Mert Müldür)

16.00 Athletic Bilbao - Granada (İsmail Köybaşı)

16.30 Rheindorf Altach - Wolfsberger ((Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

16.30 Admira - Salzburg (Sinan Bakış)

17.00 Parma - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

17.00 Wolverhampton - Sheffield United (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

17.30 M'gladbach - Freiburg (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

18.00 Basel - Young Boys (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

18.45 Feyenoord - Zwolle (Orkun Kökçü)

19.30 Leicester City - Everton (Çağlar Söyüncü - Cenk Tosun)

20.00 Wolfsburg - Werder Bremen (Yunus Mallı - Ömer Toprak, Nuri Şahin)

20.30 Getafe - Levante (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

22.00 Emmen - PSV (Ferhat Görgülü)

22.45 Hellas Verona - Roma (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi - Cengiz Ünder, Mert Çetin)

23.00 Monaco - Paris SG (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)


Roberto Mancini, Trabzonspor, Başakşehir, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:28 Kaynak: DHA
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