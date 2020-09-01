1 Eylül Salı DHA Spor Gündemi

Avrupa şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı yurda döndü

Şahin Çatma: Zafer Bayramı'nda 2'nci bir zafer yaşamış olduk

"İyi bir kamp süreci geçirdik""Asıl hedefimiz A Milli Takıma oyuncu yetiştirebilmek"Çağla Salih: Çok mutlu ve gururluyuzİpar Kurt: 30 Ağustos olması bizim için çok değerliydi"Her gün turnuvanın final gününü hayal ederek çalıştık" Lila Şengül: Daha nice başarılara"Kendim ve Türk milleti adına çok gurur verici""Cumhurbaşkanımızın aramasından dolayı çok mutlu oldukGülce Güçtekin: Şampiyon olacağız dedik ve olduk"Hedefimiz A Milli Takım""Cumhurbaşkanımızın bize değer vermesi çok mutlu etti"

FUTBOL FEDERASYONU10.30 Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) olağan genel kurulu Ankara'da yapılacak.Toplantının ardından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi gerçekleştirilecek.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMilliler, Macaristan maçının hazırlıklarını sürdürecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ14.00 Beşiktaş'ın 3. ön eleme turunda rakibi bugün çekilecek kura sonucu belli olacak. Beşiktaş'ın seri başı olarak katılacağı kura çekiminde temsilcilerimizden Aytemiz Alanyaspor da yer alacak. Galatasaray'ın da tur atlaması halinde olası rakipleri belli olacak.

FORMULA 111.00 Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020'nin tanıtım toplantısı düzenlenecek.

BASKETBOL13.00 Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

BEŞİKTAŞ21.00 Beşiktaş, 'The Land of Legends Cup' turnuvasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

HAZIRLIK MAÇLARI

17.30 Kasımpaşa - İstanbulspor