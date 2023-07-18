1 yaşındaki bebek darp izleriyle ölü bulundu, anne ve sevgilisi tutuklandı

ANTALYA'da yatağında hareketsiz halde bulunduktan sonra götürüldüğü sağlık merkezinde hayatını kaybettiği belirlenen 1 yaşındaki Toprak Çelik'in vücudunda darp izlerine rastlanılması üzerine gözaltına alınan anne Aygül Çelik ve birlikte yaşadığı Ahmet Önal, tutuklandı. Çelik'in ilk ifadesinde, Ahmet, kızın ağlamasına sinirleniyordu. Beni odadan uzaklaştırarak çocuğu dövüyordu. Bir kere de çocuğu duvara fırlattığını gördüm dediği öğrenildi.Olay, dün öğle saatlerinde Antalya'nın Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tek katlı evde meydana geldi. Ahmet Önal, yaklaşık 1 ay önce 1 kız çocuğu annesi Aygül Çelik ile birlikte yaşamaya başladı. Bir otelde çalıştığı öğrenilen ve elektrikli motosiklet satarak geçimini sağlayan Ahmet Önal ile Aygül Çelik'in zaman zaman tartıştığı iddia edildi. Öğle saatlerinde kızı Toprak Çelik'in yatağında hareketsiz şekilde yattığını gören Aygül Çelik, bebeği Aksu Semt Polikliniği'ne götürdü. Burada yapılan muayenede bebeğin vücudunda morluklar olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine semt polikliniğine gelen polis ekibi, Aygül Çelik'i hastanede, Ahmet Önal'ı da çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı. Toprak Çelik'in cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Aygül Çelik ve Ahmet Önal, ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Toprak Çelik'in ölüm raporunda, vücudunda çok sayıda morluk ve ezilme tespit edildiği kaydedildi.

'EZİYET EDİYORDU'

Aygül Çelik'in ilk ifadesinde, Ahmet, kızın ağlamasına sinirleniyordu. Beni odadan uzaklaştırarak çocuğu dövüyordu. Tokat atıp eziyet ediyordu. Toprak'ın ağzını kapatarak yanaklarını ve kollarını ısırdığını gördüm. Bir kere de çocuğu duvara fırlattığını gördüm dediği öğrenildi.Polis merkezinde ifadeleri alınan Aygül Çelik ve Ahmet Önal, bugün öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Çelik ve Önal, suçlamaları reddetti. Aygül Çelik ayrıca hamile olduğunu iddia etti. Çelik ve Önal, 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)