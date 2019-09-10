10 eylül salı dha spor gündemi

Naz Aydemir Akyol, hem annelik yaptı, hem de 'milli forma' için savaştı!
"Annelerin evde oturmasına, çalışmamasına gerek yok. Kadınlar güçlü. İsteyen kadınlar, her şeyi yapabilirler"
"2003'te ablalarını izleyerek büyüyen nesil şimdi 2019'da Avrupa ikincisi oldu"
"Buruk bir sevinç yaşıyoruz"
Meliha İsmailoğlu: Tarihin en uzun Avrupa Şampiyonası'ydı
"Çocuklar, hayalinizin peşinden gidin"
"Giovanni Guidetti ile çalışmak bir onurdur"
Rıza Kayaalp: Hedefim ilk önce altın madalya, sonra olimpiyatlar
"3 ay sıkı çalıştım"
"Benim son şansım"
"Hedef şampiyonluk olmalı"
Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin: Türkiye, tekvandoda geleceğe emin adımlarla ilerliyor
"Güçlü ve istikrarlı bir takımız, hedefimiz büyük"
"Olimpiyatlarda ilk gün yarışmanın psikolojik hazırlığını yapıyoruz"
"210 ülke arasında en başarılı takımlardanız"
"Minikleri spora yönlendirmek önemli"
2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
H GRUBU
21.45 Moldova - Türkiye
21.45 Fransa - Andorra
21.45 Arnavutluk - İzlanda
GALATASARAY
11.00 Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek. Falcao'nun basına açık ilk antrenmanı DHA olarak CANLI yayınlanacak!
FENERBAHÇE
Sarı lacivertlilerde Alanyaspor maçı hazırlıkları sürecek.
BEŞİKTAŞ
11.30 Gazişehir maçının hazırlıkları sürecek.
TENİS
11.00 İstanbul Challenger TED Open organizasyonu öncesi Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, Turnuva Direktörü Melis Yafe ve milli tenisçi Marsel İlhan katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
İkinci Tur
13.00 Kars 36 Spor - Pazarspor
15.00 Yeni Orduspor - Fatsa Belediyespor
15.00 Kemerspor 2003 - Karaman Belediyespor
15.30 1877 Alemdağspor - Çatalcaspor
18.30 Kocaelispor - Gölcükspor
19.00 İçel İdmanyurdu - Serik Belediyespor