10 ilde aranan sahtecilik ve dolandırıcılık hükümlüsü Samsun'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

10 ilde aranan sahtecilik ve dolandırıcılık hükümlüsü Samsun'da yakalandı

12.05.2022 12:48
10 ilde aranan sahtecilik ve dolandırıcılık hükümlüsü Samsun'da yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 10 ilde aranan hükümlü, yakalandı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 10 ilde aranan hükümlü, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan, aynı zamanda 13 ayrı sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan Samsun, Ankara, Ağrı, Yalova, Kırklareli, Amasya, Bursa, İstanbul, Eskişehir ve Ordu'daki adli makamlarca aranan Y.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Y.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen Y.S, tutuklandı.

YORUMLAR
500
10 suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı 10 suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 ilde aranan sahtecilik ve dolandırıcılık hükümlüsü Samsun'da yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Ukrayna'dan ilk "savaş suçu" davası: BM İnsanlık Hakları Konseyi olağanüstü toplanıyor
11:21 "Casusluk" suçlamasıyla yargılanan Metin Gürcan tahliye edildi
12:07 Çin'de korona korkusu sürüyor: Vakalar yine yükselişe geçti
12:05 Beşiktaş'ta yol ortasında taksicilerin müşteri kavgası! Trafiği de riske attılar
11:57 Finlandiya'dan Rusya'yı çok kızdıracak açıklama: Derhal NATO üyeliğine başvurulmalı
11:46 "Dünyanın en değerli şirketi" unvanı artık Apple'ın değil
11:45 Tuğba Ekinci'den eşinden boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'a sert sözler: Adam olmadın gitti! Kız verilecek son insansın, şan babası
11:42 Galatasaray'ın eski futbolcusu Okan Buruk'tan açıklama: Galatasaray'a hizmet etmek isterim
11:24 "Kaşıkçı Elması çalındı" iddiası ortalığı karıştırdı! Henüz resmi açıklama gelmedi
11:04 Özdağ, Soylu'nun, "Hayvandan aşağı bir adam" sözlerine dava açtı! Dava kazanılırsa sokak hayvanlarına mama alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 12:52:08. #1.12#
SON DAKİKA: 10 ilde aranan sahtecilik ve dolandırıcılık hükümlüsü Samsun'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement