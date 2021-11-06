Üye Girişi
10. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu başladı - Son Dakika

10. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu başladı

06.11.2021 18:40
10. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye'nin 1995 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurduğu Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) iş birliğiyle düzenlenen "10. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu" başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye'nin 1995 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurduğu Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) iş birliğiyle düzenlenen "10. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu" başladı.

Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılış programına Türkiye'nin yanı sıra Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Pakistan, ABD ve Rusya'dan çok sayıda akademisyen katıldı.

"Türk dünyasındaki ortak spor oyunlarının oluşumu ve gelişimi" temasıyla düzenlenen sempozyumun açılışında, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından KTMÜ Geleneksel Sporlar Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Türkmen, açılış konuşması yaptı.

Bowie State Üniversitesi Başkanı Prof. Dr. Aminta H. Breaux ve KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ın çevrimiçi konuşmalarının ardından Amerika North Coralline Üniversitesi Spor Fakültesi Dekanı ve Amerika Afrika Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı, UNESCO yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Jerono Rotich moderatörlüğünde devam eden programda, katılımcı bazı akademisyen ve araştırmacılar bildirilerini sundu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, sporun, toplumların kültürel üretim ve aktarım alanı olduğunu belirtti.

Sporun sadece spor olarak düşünülmemesi gerektiğine işaret eden Doğan, sporun aynı zamanda bir tarih, psikoloji, özgüven ve sosyoloji olduğunu aktardı.

Doğan, dünyada hakim olan spor dallarının diğer milletleri etkilediğinin açıkça görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün özellikle gençler üzerinde sporun ciddi etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Mesela futbolu göz önüne aldığımızda dünyanın belki de en geçerli sporu ama spor beraberinde eşofman takımını, beraberinde onun kültürünü, saç tıraşını, giyimini, konuşmasını, yaşam biçimini de taşıyor. Dolayısıyla binlerce yıldır ortak tarih birliğimiz olan, kader birliğimiz olan Türk dünyasından kardeşlerimizle ve akrabalarımızla ortak sporlarımızı tekrar gündeme taşımak istiyoruz. Okçuluk, binicilik, atçılık gibi spor dallarını daha uygulanabilir ve gençlerin sevebileceği bir şekilde tekrar gündeme getirerek ihya etmek istiyoruz."

Sporun çok önemli bir kültürel aktarım aracı olduğunu vurgulayan Doğan, akraba topluluklarla ortak geçmişi anlatan spor dallarını mutlak suretle yaşatacaklarının altını çizdi.

Sempozyum, yarın sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erecek.

10. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu başladı

Büyükşehir Belediyesi, Kırgızistan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emre Belözoğlu fırtınası dindirilemiyor! Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a da göz açtırmadı 18:06 Emre Belözoğlu fırtınası dindirilemiyor! Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a da göz açtırmadı Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi 17:26 Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi Yerli otomobilde test süreçleri devam ediyor! TOGG'un yeni videosu milyonların heyecanına heyecan katacak 17:06 Yerli otomobilde test süreçleri devam ediyor! TOGG'un yeni videosu milyonların heyecanına heyecan katacak
Husumetlisini öldürerek ormanlık alana gömen şahıs, suçunu 21 yıl sonra itiraf etti 16:38 Husumetlisini öldürerek ormanlık alana gömen şahıs, suçunu 21 yıl sonra itiraf etti Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım 15:59 Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak 14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi 13:43 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı 13:29 Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Beşiktaş maçı öncesi Abdullah Avcı'dan sürpriz çıkış: Ülke artık bunlardan çıkmalı Beşiktaş maçı öncesi Abdullah Avcı'dan sürpriz çıkış: Ülke artık bunlardan çıkmalı         
18:45
Zirvede dev kapışma! Beşiktaş-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu Zirvede dev kapışma! Beşiktaş-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu         
17:51
Sevgilisini öldüren 68'lik cani Sevgilisini öldüren 68'lik cani "Polisi arayın" dedi, beklemeden bir daha tetiğe bastı         
17:18
Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler         
16:50
Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı         
16:06
Asgari ücretin ne kadar olduğunu dahi bilmeyen Bahar Candan, ekonomi dersi verdi Asgari ücretin ne kadar olduğunu dahi bilmeyen Bahar Candan, ekonomi dersi verdi         
15:33
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Şarkıcı Ramazan Günay, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi Şarkıcı Ramazan Günay, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi         
13:31
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok         
12:08
Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz         
12:08
Beyoğlu'nda genç kadını felç eden dayak! Bir söz etti, tanınmaz hale geldi Beyoğlu'nda genç kadını felç eden dayak! Bir söz etti, tanınmaz hale geldi         
11:47
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum         
10:25
Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı         
10:23
Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi         
09:21
Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 18:50:05. #1.12#
SON DAKİKA: 10. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement