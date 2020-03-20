10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

6 saat önce

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BAKAN ÇUBUKÇU'DAN KATSAYI ELEŞTİRİSİ

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu imam hatip liselerinin önünü kesmek için 28 şubat döneminde meslek liselerinin önüne konan engelleri eleştirdi.

SONDAJ YAPARKEN DOĞALGAZ BULUNDU

Samsun'un Çarşamba ilçesi Hürriyet beldesinde zemin etüdü çalışması yapılırken doğal gaza rastlandı.Bölgede gaz bulunduğu haberi heyecana yol açtı.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLERİ ULUDAĞ'DA BULUŞTU

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde görev yapan özel kalem müdürleri Uludağ'da bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada özel kalem müdürleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı.

BAYKAL TARİHİ SİNOP CEZAEVİNİ GEZDİ

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Sinop'ta Tarihi Cezaevi'ni gezdi. Baykal, cezaevinde çekimleri süren 'Parmaklıklar Ardında' adlı dizinin oyuncuları ile 'B-2' koğuşunda çay içti.

AHMEDİNEJAD: BATIYA DAHA ÇOK DİRENECEĞİZ

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmadinejad, ülkesinin yeni yılda Batı'ya daha fazla direneceğini söyledi.

Ahmedinejad, İran Televizyonunda yayınlanan konuşmasında "Engelleri aşıp Batı'nın hamlelerini yeni fırsatlara çevireceğiz." dedi.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Ziya Selçuk, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:05 Kaynak: İHA

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