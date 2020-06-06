10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN, BURSA MARKALI TRAMVAYI İNCELEDİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı projeler doğrultusunda tasarlanan tramvayların üretim atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Bursa'da üretimi yapılan yerli tramvay çalışmalarını başarılı bulduğunu belirtti.

OKUMA YAZMA ÖĞRENENLER BELGELERİNİ ALDI Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Ana kız okuldayız" kampanyası çerçevesinde Yıldırım Kaymakamlığı tarafından açılan okuma yazma kursu tamamlandı.

Okuma yazma öğrenen kadınlar belgelerini Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun elinden aldı.

SİVAS'TA KENEDEN 3. ÖLÜM

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesi ile tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.

Suşehri İlçesi Çataloluk Beldesi'nde yaşayan 60 yalınxaki kaxın hasta yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Çataloluk Beldesi'ne gönderildi. Tabutun cenaze aracına taşırken görevlilerin maske ve eldiven kullandıkları görüldü.

Bu vaka ile birlikte Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

KARTON GEMİLER HALİÇ'TE YARIŞTI

Kullanılmış içecek kutularından yapılan karton gemilerin Haliç'teki yarışı renkli görüntülere sahne oldu.

Tetra Pak ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı, içecek kartonlarının Türkiye'de yüzde 50'ye varan geri dönüşüm oranını kutlamak için 2. Karton Gemiler Yarışması düzenledi. 8 içecek firmasının katıldığı yarışlar Haliç Kongre Merkezi kıyısında yapıldı. Karton ambalajlardan imal edildikten sonra güvenlik ve sağlamlık bakımından test edilen gemilerin yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmacılar, kürek çekerek gemilerini ilerletmeye çalıştı. Yarışmanın sonunda birinciye kupa ve plaket, diğer yarışmacılara ise sertifika verildi.

(İHA)