10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik. BBP'DEN "AYASOFYA'DA BAYRAM NAMAZI" TEKLİFİ Büyük Birlik Partisi (BBP) Ramazan Bayramı namazının tarihi Ayasofya Camii'nde kılınması için il kültür müdürlüğüne başvuruda bulundu. ABD BASKETBOL MİLLİ TAKIMI İSTANBUL'DA ABD Basketbol Milli Takımı 28 Ağustos ve 12 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de gerçekleştirilecek olan Dünya Basketbol Şampiyona'sı için İstanbul'a geldi. Amerikalı basketbolcular açıklama yapmadan havalimanından ayrılıp, otobüse binerek kamp yapacakları otele hareket etti. BODRUM'DA DANS YARIŞMASI Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen dans yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık bin kişinin izlediği yarışmada dansçılar pistte figürlerini sergiledi. Katılımcılar gecede eğlenceli anlar yaşadı. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 09:33

Kaynak: İHA

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