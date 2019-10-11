Son Dakika Haberleri: 11 ekim cuma dha spor gündemi
Son Dakika Spor 11 ekim cuma dha spor gündemi

11 ekim cuma dha spor gündemi

1 saat önce

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI21.45 A Milli Futbol Takımı, H Grubu'ndaki 7'nci maçında Arnavutluk'u konuk edecek.

11 ekim cuma dha spor gündemi, System.String[]

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

21.45 A Milli Futbol Takımı, H Grubu'ndaki 7'nci maçında Arnavutluk'u konuk edecek.

21.45 H Grubu'nda oynanacak diğer maçlarda İzlanda - Fransa ve Andorra - Moldova karşılaşacak.

EURO 2020 ELEMELERİ

A Grubu

21.45 Karadağ - Bulgaristan

21.45 Çekya - İngiltere

B Grubu

21.45 Portekiz - Lüksemburg

21.45 Ukrayna - Litvanya

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI

21.30 Ümit Milli Takım, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 5. maçında deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

FUTBOL

MHK Başkanı Zekeriya Alp: Yeşil sahalarda kadın hakem sayısını artıracağız.

GALATASARAY

11.00 Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen kabri başında anılacak.

11.00 Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 - 18.30 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

10.00 Fenerbahçe Kadın ve Erkek Voleybol Takımları medya günü düzenlenecek. (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

14.00 Sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Samet Aybaba için imza töreni düzenlenecek.

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi başlıyor.

18.30 Karayolları - Beşiktaş

BASKETBOL

20.30 THY Euroleague'in 2. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Alba Berlin takımını ağırlayacak.


A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:30 Kaynak: DHA
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