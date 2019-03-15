12 Dev Adam, Dünya Kupası Kura Çekiminde Dördüncü Torbada Yer Alacak

Çin
'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül
tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı
, kura çekiminde dördüncü torbada yer alacak.
Çin'de 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında organize edilecek FIBA Dünya Kupası'nın kura çekimi torbaları belli oldu. Turnuvada yer alacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, kura çekiminde Porto Riko
, Dominik Cumhuriyeti
ve Venezuela
ile dördüncü torbadan yer aldı.
32 ekibinin 4'erli 8 gruba dağılacağı FIBA Dünya Kupası'nda kura çekimi, yarın TSİ 13.30'da gerçekleştirilecek. 1., 4., 5. ve 8. torbadaki ülkeler A, C, E ve G gruplarına dağıtılacak. 2., 3., 6. ve 7. gruptaki takımlar B, D, F ve H gruplarına yerleşecekler.
2019 FIBA Dünya Kupası kura çekimi öncesi torbalar şu şekilde oluştu:
1.Torba: Çin, ABD
, İspanya
, Fransa
2.Torba: Sırbistan
, Arjantin
, Litvanya
, Yunanistan
3.Torba: Rusya
, Avustralya
, Brezilya
, İtalya
4. Torba: TÜRKİYE, Porto Riko Dominik Cumhuriyeti, Venezuela
5. Torba: Almanya
, Çekya, Polonya
, İran
6. Torba: Kanada
, Karadağ
, Filipinler
, Güney
Kore
7. Torba: Nijerya
, Senegal
, Yeni Zelanda
, Angola
8.Torba: Japonya
, Ürdün
, Tunus
, Fildişi Sahilleri
- İSTANBUL