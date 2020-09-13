13 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)
17.00 Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği (Antalya)20.00 Trabzonspor - Beşiktaş (Medical Park)
GALATASARAY11.00 Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay, vefatının 29'uncu yıl dönümünde Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.
TFF 1. LİG16.30 Bursaspor - Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)19.00 Adanaspor - İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)19.00 Altay - Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
AVRUPA'DAN FUTBOL14.00 Lille - Metz (Burak Yılmaz - Yusuf Yazıcı)
VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi12.00 Spor Toto - Solhan Spor16.00 İnegöl Bld. - Ziraat Bankkart14.00 İstanbul BBSK - Bursa B.Şehir Bld.15.30 Tokat Belediye Plevne - Arhavi Voleybol16.00 Arkas Spor - Galatasaray HDI SigortaErkekler Balkan Kupası16.00 Halkbank - KV Feriaj SCKadınlar Balkan Kupası
20.00 Türk Hava Yolları - Zeleznicar Lajkovac
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 09:37 - Kaynak: DHA
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