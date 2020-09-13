13 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi

GALATASARAY11.00 Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay, vefatının 29'uncu yıl dönümünde Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

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