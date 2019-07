15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Adana Valiliği öncülüğünde Adana Merkez Park'ta düzenlenen programda ilk olarak şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Adana Müftüsü Hasan Çınar, şehitler için dua etti.

Meydanı dolduranlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk Havalimanı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nda yaptığı konuşmayı, sinevizyondan izledi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da karanlık geceyi aydınlatan şehitlere, Allah'tan rahmet diledi.

O gece şehadeti göze alıp hainlere karşı mücadele veren gazilere minnet duygularını ifade eden Vali Demirtaş, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'u unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı, yedi düvele Adana'dan bir kez daha haykırıyoruz. Aziz milletimizin kanla, şanla ve şerefle tarihe altın harflerle yazdığı kutlu bir destan olan 15 Temmuz, bir milletin ihanetle dirilişinin, en güzel örneğidir.

15 Temmuz, meydanın darbecilere, cuntacılara, hainlere bırakılamayacağının en güzel ispatıdır, kurt postundaki kuzulara, had bildirme günüdür.

15 Temmuz, FETÖ'nün maskesinin düştüğü, gerçek yüzünün ortaya çıktığı gündür.

15 Temmuz, yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin, 40 yıllık planının bir gecede bozulduğu tarihtir.

15 Temmuz, küresel aktörlerin ve onların yerli iş birlikçilerinin kirli planlarının bozulduğu bir kırılma noktasıdır.

15 Temmuz, yüzyıl önce yedi düvele haddini bildiren Çanakkale ruhuyla özdeş bir ruh ve ihanetle diriliş vaktidir.

15 Temmuz millettir, vatandır, bayraktır, devlettir, ezandır.

15 Temmuz, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesidir.

İşgal ve iç savaş denemesine karşı durmak, darbeye darbe yapmaktır."

Vali Demirtaş, 15 Temmuz'da, aziz milletin gösterdiği eşsiz kahramanlıkla, FETÖ'nün 40 yıllık ajandasına el koyulduğunu kaydetti.

15 Temmuz darbe girişiminin, millete yönelik ilk saldırı olmadığını aktaran Demirtaş, "Son saldırı da olmayacaktır. Terör örgütlerini piyon olarak kullananların asırlık kuyruk acılarının farkındayız. FETÖ'nün, PKK'nın, DEAŞ'ın, YPG'nin ve diğerlerinin aynı amaca hizmet ettiklerini, bu terör örgütlerinin birer maşa, piyon olduklarını ve bu örgütlerin arkalarında kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz.

O nedenle perde arkasında sergilenen oyunu göstermek, gerçek yüzleri ortaya çıkarmak, maskeleri düşürmek için terörle ve terör örgütlerinin tümüyle mücadelemizi, sonuna kadar sürdüreceğiz. Dünyanın her yerinde vatana ihanetin cezası neyse, FETÖ terör örgütü mensuplarının da aynı cezaya maruz kalmaları için üzerimize düşeni yapacağız.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da FETÖ'yle mücadelemizi, son örgüt mensubu adaletin huzuruna çıkarılıp, hak ettiği cezayı alıncaya kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da 15 Temmuz darbesini gerçekleştirmeye çalışan FETÖ'yü ve bütün darbecileri lanetlediklerini söyledi.

Darbelerin karşısında olduklarını aktaran Karalar, gösterdiği kahramanlıktan dolayı da Türk milletini saygıyla selamladığını belirtti.

Adana Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Zeki Kıvanç ise milletin, FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, emperyalizmin uydusu haline getirilmesine izin vermediğini kaydetti.

15 Temmuz'un Türk milletinin yeniden dirilişi ve şahlanışının, iradesine yönelen saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adı olduğunu dile getiren Kıvanç, "Bugün, demokrasi kuralları içinde, halkın oylarıyla başa getirdiği meşru bir yönetimle yönetiliyorsak, bunu hain darbe girişiminin önlenmesinde canlarını feda eden şehitlerimize, gazilerimize ve aziz milletimize borçluyuz." dedi.

Etkinlikte Yüreğir Belediyesi tarafından hazırlanan Osmanlı padişahlarının kıyafetlerinin yer aldığı defile sunuldu.

Türk Kızılayın kan bağışı için stant açtığı programda, Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği tarafından Adana Sanayi Odası'nın desteğiyle 20 bin kişilik irmik helvası dağıtıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Devlet Bahçeli Meydanı'nda toplana protokol üyeleri ve vatandaşlar, anma programının yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen gruba Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı da eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an- Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki konuşması sinevizyona yansıtıldı.

Mehteran Takımı'nın konserinin ardından konuşan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 1071 Malazgirt Zaferi'nden bugüne kadar şehit kanlarıyla sulanan bu vatanın içeriden ve dışarıdan gelen saldırıları göğsündeki imanla püskürttüğünü belirterek, "Hain FETÖ/PDY ihanet güruhunun saldırısını da yine aynı imanla birlik ve beraberlik içinde püskürtmüştür." dedi.

15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Türk milletinin inancını, vatanını, milletini, demokrasiyi ve hukuk devletini savunmak üzere sokaklara çıktığını aktaran Vali Coşkun, "O gün, tıpkı Çanakkale Savaşında, İstiklal Harbinde olduğu gibi millet olarak tek yürek olup, sinelerin toplu vurarak topları ve tankları sindirdiği, millet olmanın bir gereği olarak devletine karşı yapılacak her türlü saldırıya karşı birlikte hareket etme iradesinin sağlam bir şekilde ortaya koyulduğu ve tarihe altın harflerle bir direniş ve diriliş öyküsünün yazıldığı gündür." diye konuştu.

Etkinlik salaların okunmasıyla sona erdi.

Mersin

Mersin Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Kentte eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde bir araya gelen çok sayıda vatandaş, Silifke Caddesi'nden Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve protokol üyeleri de katıldı.

Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, Cumhuriyet Alanı'ndaki programda şehitler için okunan hatimlerin duasını yaptırdı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığına, özgürlüğüne, vatanına, bayrağına, ezanına, milli değerlerine her zaman sahip çıktığını taviz vermediğini söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'da demokrasiyi ortadan kaldırmak, milleti bölüp parçalamak, devleti yıkmak, bayrağı indirmek, ezanı dindirmek için darbe teşebbüsünde bulunduğunu vurgulayan Su, "Ancak yüce milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve öncülüğünde sokaklara, meydanlar taşmış ve terör örgütüne fırsat vermemiş darbe girişimin bertaraf etmiştir." diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de demokrasinin önemine değindi.

Konuşmaların ardından, Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan oratoryo sahnelenirken, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.

Program, çeşitli etkinlikler ve konserlerin ardından sona erdi.

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Tarsus ilçesine gönderilen ve üzerinde "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası Beratı" yazılı 100 madalya da Kıbrıs gazilerine ilçe protokolü tarafından verildi.

Hatay

Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında vatandaşlar Antakya Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi.

Etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından şehitler için dua edildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik içerisinde olunduğu, milletle devleti bir arada buluştuğu sürece Türk milletinin üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluğun olmadığını belirtti.

Türk milletinin FETÖ, ihanetini asla unutmayacağını ifade eden Doğan, "Bu hainlerin yargılaması devam etmekte, bu ihanet şebekesinin tasfiyesi için titizlikle çalışılmaktadır. Yurt içi ve dışında FETÖ ile mücadeleyi etkin bir şekilde yürütmekteyiz. İhanetin bedeli hainlik, sadakatin karşılığı ise şehitlik olmuştur. 15 Temmuz 2016'da bu milleti sokağa davet eden Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere siyasi parti temsilcilerine şükranlarımızı sunuyoruz. O gün sokağa çıkan herkese vatan için, millet için, devlet için, bayrak inmesin, ezan dinmesin diyerek meydanlara inen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Doğan, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet gazilere sağlık ve sıhhat diledi.

Programda Antakya Medeniyetler Korosu da sahne aldı.

