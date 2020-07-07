15 Temmuz gecesi tankların altında kalan araç sergide - Son Dakika

15 Temmuz gecesi tankların altında kalan araç sergide

15 Temmuz gecesi tankların altında kalan araç sergideBURSA'nın Osmangazi Belediyesi'nce, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

15 Temmuz gecesi tankların altında kalan araç sergide

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BURSA'nın Osmangazi Belediyesi'nce, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan fotoğraf sergisi açıldı. Sergide, 15 Temmuz gecesi tankın altında kalan araç da yer aldı.

Osmangazi Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki fotoğraf sergisinin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Sergide, darbeciler tarafından kullanılan tankın altında ezilen hafif ticari araç ile o gece yaşanan olaylar sırasında çekilen fotoğraflar yer aldı. Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü öncesinde düzenlenen sergide, o gece Atatürk Havalimanı'na giderken darbeciler tarafından kullanılan tankın altında kalarak ezilen otomobil ile birlikte İstanbul ve Ankara'da yaşanan olaylara ait 70 fotoğraf yer aldı. Yoğun ilgi gören sergi, 15 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

'YAZILAN DESTANI UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ'

Serginin açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andıklarını ifade ederek, O gece araçlarıyla ve bedenleri ile tankların önüne geçen vatandaşlarımızın yazdığı bu destanı, açtığımız sergi ile unutmamak ve unutturmamak istiyoruz. Aradan 4 yıl geçti. Bu 4 yıl içerisinde Türkiye kendini yeniden yapılandırdı. 15 Temmuz, Türkiye'nin değişimi, gelişimi ve yeniden ayağa kalkışının bir mücadelesi oldu. O günkü darbe girişimi ile içimizdeki hainler, ülkemize, bayrağımıza ve milletimize kastettiler. Bu millet aynı Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi vatanına, bayrağına, demokrasisine ve kendisine sahip çıktı. Bizlerin o geceyi, yapılan hainliği ve milletimizin yazdığı destanı her zaman hatırlamamız lazım. Burada sergilediğimiz tankın altında kalan aracı görenler, araca ne olduğu hakkında anlam vermeye çalışıyor. Bu araca bir kazadan çıkmış araca bakar gibi bakmamalıyız, vatandaşlarımız bu araca baktıklarında bir kahramanlık öyküsüne baktıklarını bilmeli dedi.

AKTAŞ MİLLETİN DEDİĞİ HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımız zaman, direkt ve endirekt darbe girişimleri olmuştur. 15 Temmuz 2016 tarihine bakıldığında, yapılmak istenilenin diğer darbelerden çok da farkı yoktur. Her ne kadar bazı kişiler, yapılan bu işgal girişimini tiyatro olarak nitelendirmeye çalışsa da atılan bombalar ve sıkılan kurşunlar ile 251 vatan evladının şehit olduğu gerçeğini kimse görmezden gelemez. Bu ülkenin okullarında okumuş, bu ülkenin askeri olarak görev yapmış kişiler, bu milletin paraları ile alınmış silahlar ile bu milletin evlatlarını vurmuş ve yönetim ele geçirilmeye çalışmıştır. Türk milleti, büyük bir irade ortaya koyarak darbe girişimine dur dedi. Bizler de o günleri unutturmamak, acıları taze tutmak adına bu tür etkinlikler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu meydan Şehreküstü Meydanı olarak anılırken, Osmangazi Belediyesi'nin gayretleri ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı olmuştur. Bugün, Osmangazi Belediyemiz tarafından yapılan düzenleme ile yenilenen ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı alan bu meydan, çok önemli bir sergiye ev sahipliği yapmaktadır. Bu serginin hayırlı ve faydalı olmasını temenni ediyorum. Bu millet 8-10 senede bir kendilerine ayar vermeye çalışanlara asla itibar etmeyecektir. Milletin dediği olur. Milletin dediği her şeyin üstündedir. 15 Temmuz 2016 tarihinde de milletimiz gerekeni yapmıştır ifadelerini kullandı.

Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz gecesi tankların altında kalan araç sergide - Son Dakika
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