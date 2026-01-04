15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletliler lodosta ilerlemekte güçlük çekti; İETT otobüsü eşlik etti - Son Dakika
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletliler lodosta ilerlemekte güçlük çekti; İETT otobüsü eşlik etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletliler lodosta ilerlemekte güçlük çekti; İETT otobüsü eşlik etti
04.01.2026 12:59  Güncelleme: 14:02
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletliler lodosta ilerlemekte güçlük çekti; İETT otobüsü eşlik etti
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde şiddetli lodos etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde şiddetli lodos etkili olmaya devam ediyor. Lodosun hızı kent genelinde zaman zaman 85 kilometreye çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen motosiklet sürücüleri ise lodos nedeniyle zor anlar yaşadı. Trafikte ilerlemekte zorlanan motosikletlilere İETT otobüsleri eşlik etti.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

İstanbul'da kent genelinde etkili olan şiddetli lodos hem araç sürücülerine hem de vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. 2 Ocak Cuma günü etkili olmaya başlayan şiddetli lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerleyen motosiklet sürücüleri de zor anlar yaşadı. Hızı zaman zaman 85 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle köprüden geçmekte zorlanan motosiklet sürücülerine İETT otobüsleri siper oldu. Köprüyü geçene kadar otobüsler yavaşlarken, motosiklet sürücüleri ise otobüsün uzun süre yanında ilerledi. İETT otobüsü şoförleri, motosiklet sürücülerinin köprüden güvenle geçmelerini sağlarken o anlar araç kameralarına yansıdı.

O ANLARI ARAÇ KAMERASI KAYDETTİ

Görüntülerde otobüsün motosikletlilerin köprüden güvenle geçmelerini sağlamak için yavaşladığı, motosiklet sürücülerinin ise köprü boyunca otobüsün yanında ilerlediği anlar görülüyor. Motosikletlilerden bazıları şoföre korna çalarak teşekkür ederken, İETT otobüsü şoförü ise motosikletlilere selam vererek yoluna devam ediyor.

Kaynak: DHA

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, Güvenlik, Olaylar, Ulaşım, Güncel, İETT

