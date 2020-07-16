16 Temmuz Perşembe DHA SPOR Gündemi - Son Dakika

16 Temmuz Perşembe DHA SPOR Gündemi

Nihat Özdemir: Pandemi döneminde futbol oynanmaz deniliyordu ama inşallah kazasız belasız sezonu sonlandırırız-Ne düşen takımlar belli, ne de şampiyon takım-Temmuz'un sonunda tüm organizasyonlarımızı bitireceğiz -Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de önemli bir mücadele oldu -İyi bir sezon...

Nihat Özdemir: Pandemi döneminde futbol oynanmaz deniliyordu ama inşallah kazasız belasız sezonu sonlandırırız

-Ne düşen takımlar belli, ne de şampiyon takım

10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası
-Temmuz'un sonunda tüm organizasyonlarımızı bitireceğiz

-Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de önemli bir mücadele oldu

-İyi bir sezon geçirdik

-Pandemi sonrası süreçte büyük bir özveriyle çalıştık

Mesut Özil'e 5 ülkeden teklif

-Özil, gelecek sezon iyi takım kurulması durumunda Fenerbahçe'nin teklifine evet diyebillir

-Kupa koleksiyoncusu Mesut Özil

-Premier Lig'de 184, Laliga'da 105, Bundeslıga'da 101 maç

Şampiyon Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak: Başarının asıl sırrı aile olmak

"Büyük sorumluluk aldık"

"Süper Lig'de adından çok bahsettiren ve kalıcı olan bir Hatayspor oluşturmak istiyoruz"

DEMOKRASİ NÖBETİ TUTULDU

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen ve 81 ilden milli sporcuların katılımıyla, TBMM'nin bahçesinde bulunan 15 Temmuz anıtı önünde demokrasi nöbeti tutuldu.

Gece saat 02.16'da şehit Ömer Halis Demir anısına gökyüzüne kırmızı-beyaz balonlar bırakıldı.

TRABZONSPOR

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor Kulübü'nün Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin itirazı görüşecek. Videokonferans ile sabah saatlerinde yapılacak duruşmanın ardından karar verecek

FENERBAHÇE

10.00 Yargıtay'dan dönen Futbolda Şike Davası, usuldeki eksiklerin giderilmesi için bugün yeniden görülecek. Çağlayan'daki duruşmaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski Başkan Aziz Yıldırım da katılmak üzere adliyeye geldi.

-Sarı-Lacivertli takımda Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürecek

BEŞİKTAŞ

-Derbi mücadelesinin hazırlıklarına devam edilecek.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılarda Göztepe maçının hazırlıkları sürecek.

TRABZONSPOR

İttifak Holding Konyaspor maçının çalışmaları devam edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

10.30 Dünü izinli geçiren Turuncu-lacivertliler, Hes Kablo Kayserispor maçının hazılıklarını sürdürecek.

PFDK VE TAHKİM KURULU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.


Nihat Özdemir, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 16 Temmuz Perşembe DHA SPOR Gündemi - Son Dakika Spor
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14:37
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
14:31
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
13:53
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