18 Aralık
Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Bilecik
'te etkinlikler düzenlendi.
Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 2011 yılından itibaren Türkiye
'nin göç almaya başladığını anımsatarak, dünyada 250 milyon göçmenin bulunduğunu belirtti.
Dünyada 30 kişiden 1 kişinin göçmen olduğunu, vatanlarından ve milletlerinden ayrıldıklarını belirten Taşdöğen, şöyle konuştu:
"Ülkemizin geçiş bölgesinde olması ve jeopolitik konumu nedeniyle Batı'ya gitmek isteyen mülteciler ve sığınmacılar, yıllarca misafir oldular. Ortadoğu'dan gelen göçmenlerle Türkiye son yıllarda çok önemli göç hareketlerine maruz kaldı. Tabi devlet ve hükümet olarak bunlara yardımcı olacağız. Demokrasi ve insan hakları savunucusu olan Batılı ülkeler maalesef bu konuda sınıfta kaldı. Ülkemiz gerçekten çok önemli bir sınav verdi. Dünya coğrafyasında hala vermektedir. İmkan olduğu sürece vermeye devam edecektir. Çünkü bizim kültürümüzde, örfümüzde, adedimizde ve inancımızda yapılan misafirperverlik anlayışıyla kendi vatandaşımızdan ayırt etmemek üzere aynı şartlarda misafirlerimizi ağırlıyoruz ve ağırlamaya devam ediyoruz. Ülkemiz güçlü olduğu sürece konumu itibariyle görevini sürdürecektir. Bu bir insanlık görevidir. Bilecik'te yaşayan göçmen ve sığınmacı vatandaşlarımız her türlü haklarını kullanabiliyorlar. Bizlerde onlara elimizden geldiği kadar kendi vatandaşlarımızdan ayırmadan onlara yardımcı oluyoruz."
İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin San ise, eskiden transit bir ülke olan Türkiye'nin artık hem transit hem de hedef ülke konumunda olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Dünyadaki refah eşitsizliği ve istikrarsızlıklar sürdükçe göç dalgalarıyla karşılaşmaya devam edeceğiz. Özellikle 2000'li yıllardan sonra ekonomik gelişme ve istikrar sayesinde ülkemize yönelen göç artmış, Türkiye transit ülke olmaktan hedef olma haline gelmiştir. Önümüzdeki dönemde Suriye
, Irak
, Pakistan
, Afganistan
ve Bangladeş
gibi ülkelerdeki gelişmeler Türkiye'ye yönelen göç akınları üzerinde belirleyici olacaktır. Bir taraftan göçle mücadele ederken, yatırımcı ve öğrencilerin ülkemize gelişlerinin, dolayısıyla düzenli göçün teşviki yolunda çalışmalar yapılmaktadır."
Bilecik'te yaşayan ve Şeyh Edebali
Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin şiir okuması ve duygularını dile getirmesiyle devam eden etkinlikte Taşdöğen'e, Afganistan Türkleri yöresel kıyafeti "Kepen" hediye edilmesi ve "Özbek" pilavının ikramıyla sona erdi.