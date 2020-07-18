18 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika

18 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRUBeşiktaş sezonun son derbisinde Fenerbahçe'yi ağırlıyorBurak Yılmaz'ın iyileşmesi Sergen Yalçın'ı sevindirdiN'Koudou,Umut ve Ljajic yokSarı kart sınırında dört futbolcu-------------------------------Fenerbahçe, Beşiktaş ile Süper Lig'de oynadığı son 9 müsabakada 1 kez...

FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU

Beşiktaş sezonun son derbisinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor

Elazığ depremini bilen Naci Görür: Marmara depremi "Geliyorum" diye bağırıyor, çok korkuyorum
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Burak Yılmaz'ın iyileşmesi Sergen Yalçın'ı sevindirdi

N'Koudou,Umut ve Ljajic yok

Sarı kart sınırında dört futbolcu

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Fenerbahçe, Beşiktaş ile Süper Lig'de oynadığı son 9 müsabakada 1 kez galip gelebildi

Falette takımdaki yerini alacak

Sarı-lacivertlilerde 3 eksik

SÜPER LİG

21.00 Galatasaray - Göztepe

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maç öncesi son çalışmasını yapacak.

FENERBAHÇE

11.00-14.00 Sarı-lacivertli kulüpte yüksek divan kurulu toplantısı, online olarak yapılacak.

Takım, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

19.30 Başakşehir, yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

TFF 1'İNCİ LİG

17.30 Giresunspor - Altay

17.30 Fatih Karagümrük - Adanaspor

17.30 Akhisarspor - Keçiörengücü

17.30 Adana Demirspor - İstanbulspor

17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Cesar Grup Ümraniyespor

17.30 Hatayspor - Bursaspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

20.30 Cagliari - Sassuolo (Mert Müldür)

22.45 Milan - Bologna (Hakan Çalhanoğlu)


Sergen Yalçın, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 09:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 18 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor
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09:07
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
08:55
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
08:53
Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
08:47
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
07:25
Adana küfür edenleri uyaran adam bıçaklandı
06:36
Yunan ekibi Larissa, "Ayasofya'yı kurtarın" yazılı formayla sahaya çıkacak
23:25
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