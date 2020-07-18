18 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU
Beşiktaş sezonun son derbisinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor
SÜPER LİG21.00 Galatasaray - Göztepe21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa
BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maç öncesi son çalışmasını yapacak.
FENERBAHÇE11.00-14.00 Sarı-lacivertli kulüpte yüksek divan kurulu toplantısı, online olarak yapılacak.Takım, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR19.30 Başakşehir, yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
TFF 1'İNCİ LİG17.30 Giresunspor - Altay17.30 Fatih Karagümrük - Adanaspor17.30 Akhisarspor - Keçiörengücü17.30 Adana Demirspor - İstanbulspor17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Cesar Grup Ümraniyespor17.30 Hatayspor - Bursaspor
AVRUPA'DAN FUTBOL20.30 Cagliari - Sassuolo (Mert Müldür)
22.45 Milan - Bologna (Hakan Çalhanoğlu)