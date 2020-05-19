19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Nevşehir ve Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Sivas'taki törende yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile kurum görevlileri çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Kırşehir



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kırşehir'de düzenlenen törende koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyuldu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin ve yetkililer, Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.



Törene, kurum yetkilileri, antrenörler ve gençler katıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında az sayıda kurum görevlisinin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Kayseri

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

CHP İl Başkanı Ümit Özer, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında az sayıda kurum görevlisinin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Nevşehir

Nevşehir'de valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir tarafından çelenk sunuldu.

Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Kısıtlı sayıda katılımın olduğu törende, maske takan yetkililer sosyal mesafe kuralına hassasiyet gösterdi.

Niğde

Niğde'de de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kutlamalar kapsamımda bando takımı, Ömer Halisdemir Meydanı'ndan Derbent Kavşağı'na kadar yürüyerek marş ve şarkı seslendirdi.

Programda sosyal mesafeye dikkat edildi.

Ayrıca bando takımı belediyenin üstü açık otobüsünde mahalleri gezerek etkinliğini sürdürdü.