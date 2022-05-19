19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Van'da İskele Caddesi'ndeki Özen Adalı Anadolu Lisesi önünde başlayan "Gençlik Yürüyüşü" Yaşar Kemal Parkı'nda son buldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, protokol açılan stantları gezerek gençlerle sohbet etti.

Öğrencilerin gösteri yaptığı programda, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa, Vali Vekili Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sedat Yayla, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, kaymakamlar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.