1915 Çanakkale Köprüsü ile mesafe ve zamandan tasarruf - Son Dakika
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1915 Çanakkale Köprüsü ile mesafe ve zamandan tasarruf

07.04.2022 10:02
1915 Çanakkale Köprüsü ile mesafe ve zamandan tasarruf

Türkiye'deki karayolu ulaşımı projelerini başarılı bir şekilde takip ederek, güzergah ve alt yapı çalışmalarını bu yönde şekillendiren Pamukkale Turizm, İstanbul-Çanakkale seferlerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ilk günden itibaren kullanmaya başladı.

Türkiye'deki karayolu ulaşımı projelerini başarılı bir şekilde takip ederek, güzergah ve alt yapı çalışmalarını bu yönde şekillendiren Pamukkale Turizm, İstanbul- Çanakkale seferlerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ilk günden itibaren kullanmaya başladı. Pamukkale Turizm Operasyon Müdürü Ahmet Dombaz, "İstanbul-Çanakkale arası seferler daha önce 6 saat 30 dakika iken, Köprünün kullanımıyla 4 saat 30 dakikaya indi. 2 saat misafirlerimiz zaman kazanmış oldu" dedi.

Pamukkale Turizm Operasyon Müdürü Ahmet Dombaz, "Pamukkale Turizm olarak sefer sürelerini, hareket saatlerini ve sefer rotaları planlarken, her zaman misafirlerimize kendi seyahat planları için en avantajlı seçenekleri sunabilmeye, ulaşmak istedikleri varış noktalarına giden güzergahta alternatif sefer rotaları oluşturmaya çalışıyoruz. 'Zaman kazandırma' prensibimizden hareketle de İstanbul-Çanakkale arası seferlerimizde daha önce sefer süresi 6 saat 30 dakika iken, Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasına inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kullanılmasıyla sefer süresi 4 saat 30 dakikaya indi. Yolcularımız 2 saat zaman kazanmış oldu. Ayrıca sadece İstanbul-Çanakkale seferleri için değil, buna bağlı olarak İstanbul- Küçükkuyu, İstanbul-Altınoluk gibi İstanbullu yolcularımız tarafından da çokça tercih edilen tatil beldelerinin de varış süresi böylece 6 saate kadar kısaldı. Önümüzdeki günlerde Ayvacık tünelinin tamamlanması ile birlikte Edremit, Akçay, Burhaniye gibi tatil beldelerine giden yolcularımız da bu zaman tasarrufundan faydalanacaktır" dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kıtalararası karayolu bağlantısını sağlamasıyla Tekirdağ, Kırklareli gibi Trakya bölgesinde bulunan illere Çanakkale üzerinden giderek İzmir, Aydın, Muğla, Denizli gibi tüm Ege bölgesinde bulunan illerimize gerçekleştirdiğimiz seferlerimizde de karşılıklı olarak yolcularımız 2 saat zaman kazanmış oldular. Özellikle bayramlar, yaz ayları ve tatil zamanlarında feribot geçişlerinde oluşan bekleme sürelerini yaşamadan rötarsız, tam saatinde varış ile yolcularımızı sevdiklerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Karayolu ulaşımındaki tüm gelişmeleri elbette yolcularımızın seyahat konforlarını attırmak üzere yakından takip ediyor ve çalışmalarımızı bu gelişmelere göre şekillendiriyoruz" dedi.

(İHA)

1915 Çanakkale Köprüsü ile mesafe ve zamandan tasarruf
1915 Çanakkale Köprüsü ile mesafe ve zamandan tasarruf

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1915 Çanakkale Köprüsü, Pamukkale Turizm, Çanakkale, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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