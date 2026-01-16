2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı

Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Sergen Altunbaş, Adana'daki evinde 2 çocuğuyla birlikte ölü bulundu.

KARISI EVE GELMEYİNCE CİNNET GETİRDİ

Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada yaşayan Sergen Altunbaş, bir süre önce karısı G.A. ile henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartıştı. Tartışması sonra kadın evi terk etti. Karısı eve gelmeyince cinnet getiren koca, tabanca ile çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabanca ile vurdu. Ardından Altunbaş aynı tabanca ile kendini vurdu.

BABA VE İKİ ÇOCUĞI ÖLÜ BULUNDU

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti. G.A. ile aile yakınları da acı haberi alınca olay yerine geldi.

YAKINLARI ARACI ATEŞE VERDİ

Olay yerine gelen yakınları, Sergen Altunbaş' ait otomobilini kundakladı. Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YOUTUBE'A VİDEO ÇEKİYORDU

Altunbaş, bir dönem ailesiyle Amerika'ya taşınmıştı ve "ABD'den nasıl vize alınır?" içerikli videolar üretiyordu. PSM isimli bir firma kuran Altunbaş, vize danışmanlık hizmeti veriyordu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Sergen Altunbaş'ın aylar önce sosyal medya hesabından, "Bir kadın seni vezir de eder rezil de" paylaşımı dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.