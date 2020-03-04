2. SivilAnT Günleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2. SivilAnT Günleri başladı - Son Dakika

2. SivilAnT Günleri başladı

6 saat önce

2. SivilAnT Günleri SivilAnT Genç Gönüllüler Zirvesi Antalya Sivil Platformu ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) işbirliğinde Alanya'da gerçekleştiriliyor.

2. SivilAnT Günleri başladı, System.String[]

2. SivilAnT Günleri SivilAnT Genç Gönüllüler Zirvesi Antalya Sivil Platformu ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) işbirliğinde Alanya'da gerçekleştiriliyor.


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve yürütücülüğünü Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'nin yaptığı Antalya Sivil Platformu Projesi- SivilAnT, ALKÜ'nün de ortak olduğu zirve Titan Select Otel'de bugün başladı. Zirvenin açılışına Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı ve Proje Yürütücüsü Kamil Çam, Büyük Hedef Derneği Başkanı ve Proje Eş Koordinatörü Murat Dinç, Antalya İl Sosyal Etüt Proje Müdürü Süleyman Uysal, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği liderliğinde 17 kuruluş tarafından sunulan SivilAnT - Antalya Sivil Platformu projesi, başta Antalya olmak Batı Akdeniz bölgesindeki sorunların çözüm ortağı olmaları konusunda sivil toplum kuruluşları, akademik camia, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör girişimleri arasında diyalog ve işbirliği platformu kurmayı hedefliyor.


4-5-6 Mart tarihlerinde devam edecek zirvede; ilk gün konusunda uzman akademisyenler tarafından Akademik Gençlik Araştırmaları ve Panelleri sunuldu. İkinci gün STK'lar tarafından Gençlik Diyalog programları gerçekleştirilecek ve üçüncü gün SivilAnT Akademi uzmanları tarafından "STK'lar için Stratejik Yönetim" ve "STK'lar için Filantropi, Gönüllülük ve Lobicilik" konularında eğitimler verilecek. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:26 Kaynak: İHA
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