Son Dakika Haberleri: 2 Şubat Cumartesi Dha Spor Gündemi

2 Şubat Cumartesi Dha Spor Gündemi

1 saat önce

SPOR TOTO SÜPER LİG13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor 16.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü19.00 Aytemiz Alanyaspor - GalatasarayFENERBAHÇE10.30 Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

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SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor

16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor 

16.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

FENERBAHÇE

10.30 Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak. 

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

16.00 Takım özel uçakla Antalya'ya gidecek.

17.00 Kafile Antalya'ya varacak. 

SPOR TOTO 1. LİG

13.30 Altınordu - Kardemir Karabükspor

13.30 Ümraniyespor - Boluspor

16.00 Adana Demirspor - Gazişehir Gaziantep FK

16.00 Eskişehirspor - Gençlerbirliği

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 20. haftanın maçları oynanacak.

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Ligi

13.00 İstanbul BBSK - Tofaş

15.15 Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Sompo Japan

17.30 Galatasaray Doğa Sigorta - Bahçeşehir Koleji

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Fenerbahçe - Kırçiçeği Bodrum Basketbol

14.00 OGM Ormanspor - Gündoğdu Adana Basketbol

16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Botaş

17.00 İzmit Belediyespor - İstanbul Üniversitesi

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

18.30 Eczacıbaşı VitrA- Çanakkale Belediyespor

Efeler Ligi

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray

15.00 Halkbank - Jeopark Kula Belediyespor

15.30 Tokat Belediye Plevne - Ziraat Bankası

16.00 Arkas Spor - Fenerbahçe

17.00 Arhavi Belediyespor - İkbal Afyon Belediye Yüntaş

17.30 Maliye Piyango - İnegöl Belediyespor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:59 Kaynak: DHA

Evkur, Faruk Ilgaz Tesisleri, Spor
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