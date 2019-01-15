2019 Dünya Ralli Şampiyonası Heyecanı İçin Geri Sayım

Yarış takvimine Şili'nin de eklenmesiyle birlikte 2019 yılında WRC'ye 14 ülke ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz yıl Marmaris'te gerçekleştirilen Türkiye Rallisi ise şampiyonanın 10'uncu ayağı olarak 12-15 Eylül'de yine Marmaris'te düzenlenecek.

Otomobil sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2019 sezonu, 24-27 Ocak tarihlerinde Monte-Carlo Rallisi ile başlayacak. 2018 sezonunda 13 ülkenin ev sahipliği yaptığı şampiyonaya bu yıl Şili'nin de eklenmesiyle birlikte yarış takviminde toplam 14 ülke bulunuyor.

2019 WRC Lansmanı Birmingham'da gerçekleşti

Yeni sezona 2 haftadan az bir süre kala WRC 2019 lansmanı İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenlenen Autosport International fuarında gerçekleşti. Monte-Carlo Rallisi öncesi gerçekleştirilen lansmanda, Citroën, Hyundai, M-Sport Ford ve Toyota fabrika takımları 2019 WRC araçlarını görücüye çıkardı.

Türkiye Rallisi 12-15 Eylül'de Marmaris'te

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019 yılı takvimi ise şu şekilde; 24-27 Ocak Monte Carlo Rallisi, 14-17 Şubat İsveç Rallisi, 7-10 Mart Meksika Rallisi, 28-31 Mart Fransa Rallisi, 25-28 Nisan Arjantin Rallisi, 9-12 Mayıs Şili Rallisi, 30 Mayıs-2 Haziran Portekiz Rallisi, 13-16 Haziran İtalya Rallisi, 1-4 Ağustos Finlandiya Rallisi, 22-25 Ağustos Almanya Rallisi, 12-15 Eylül Türkiye Rallisi, 3-6 Ekim Büyük Britanya Rallisi, 24-27 Ekim İspanya Rallisi ve sezonun son yarışı 14-17 Kasım Avustralya Rallisi.

WRC 2018 sezonunda neler olmuştu?

13 ülkenin ev sahipliği yaptığı WRC'de Monte-Carlo Rallisi'ni Sebastien Ogier, İsveç Rallisi'ni Jarri-Matti Latvala, Meksika ve Fransa Rallisi'ni Sebastien Ogier, Arjantin Rallisi'ni Ott Tanak, Portekiz ve İtalya Rallisi'ni Thierry Neuville, Finlandiya, Almanya ve Türkiye Rallisi'ni Ott Tanak, Galler Rallisi'ni Sebastien Ogier, İspanya Rallisi'ni Sebastien Loeb ve Avustralya Rallisi'ni Jarri-Matti Latvala kazanmıştı. Ogier'in 6'ıncı kez dünya şampiyonu olduğu ve 4 yarış kazandığı sezonda, Ott Tanak 4, Thierry Neuville 2, Jarri-Matti Latvala 2 ve Sebastien Loeb 1 yarış kazanmıştı. Ayrıca sezon sonunda Ogier'i 201 puanla Thierry Neuville, 181 puanla Ott Tanak takip etmişti.

Türkiye Rallisi'nde neler olmuştu?

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) yoğun çalışmaları sonucunda 8 yıl aradan sonra Dünya Ralli Şampiyonası'na geri dönen Türkiye Rallisi, sezonun 10'uncu ayağı olarak Marmaris'te koşuldu ve pilotları oldukça zorlamıştı. 3 günlük zorlu mücadeleyi birinci olarak tamamlayan isim Estonyalı pilot Ott Tanak olurken, başta otoritelerin olmak üzere, yarışan takımlar ve sporcuların, organizasyonu takip eden yerli yabancı medya mensuplarının ve izleyicilerin büyük beğenisini toplamıştı.

Orman ve deniz kenarı etapların sunduğu muhteşem görsellik 155 televizyon kanalı tarafından tüm Dünya'ya ulaştırıldı ve Marmaris 45 senelik Dünya Ralli Şampiyonası tarihinin en unutulmaz yarışlarından birisine sahne oldu…