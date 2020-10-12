2020 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu - Son Dakika

2020 Nobel Ekonomi Ödülü, ihale formatları konusundaki çalışmaları nedeniyle Paul R. Milgrom'a ve Robert B. Wilson'a verildi.

2020 Nobel Ekonomi Ödülü, müzayede teorisi üzerine çalışmaları nedeniyle Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson arasında paylaştırıldı. ABD'li ekonomistlerin ihale teorisindeki iyileştirmeler ve yeni ihale formatlarının buluşları nedeniyle 2020 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldüğü belirtildi. Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Milgrom ve Wilson'ın çalışmalarının topluma büyük fayda sağladığı ifade edildi. - STOCKHOLM