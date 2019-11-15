2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ile üniversitelerin bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Bütçeler üzerinde söz alan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Milli Eğitim Bakanlığının kutsal bir bakanlık olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a toplumun çeşitli kesimlerinden bir teveccüh olduğunu belirten Kırkpınar, "Bunun sizin işinizi kolaylaştırdığını düşünüyorum." dedi.

Eğitime ne kadar pay ayrılırsa ayrılsın, o kaynağın yetmeyeceğini, sınırsız ihtiyaçlara sınırlı imkanlarla hizmet etmeye çalışıldığını dile getiren Kırkpınar, derslikler konusunda önemli mesafeler kat edildiğini kaydetti.

Mesleki eğitime doğru olan yönelmenin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Kırkpınar, eğitime en yüksek bütçenin, AK Parti hükümetleri döneminde ayrıldığını ifade etti.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, öğretmenlerin sorunlarını TBMM'de çözme önerisinde bulundu.

Kaya, "Gelin bu öğretmenlerin sorunlarını bu komisyonda çözelim. MHP, çözüm önerileriyle ilgili önergesini versin. Öğretmen meslek kanunu, 3 bin 600 ek gösterge, sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması, engelli öğretmenlerin ataması meselelerini TBMM olarak çözelim." dedi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Milli Eğitim Bakanlığına bütçeden ayrılan payın gerileme içinde olduğunu savundu.

Eğitimle ilgili sorunlarının başında "taşımalı eğitim sistemi" geldiğini dile getiren Girgin, cemaat ve tarikatların yurt açmalarına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de 350 bin otizmli çocuk bulunduğunu, bunlardan eğitme ulaşanların sayısının 27 bin olduğunu ifade eden Girgin, "Otizmde tek çare, haftada 40 saat olması gereken nitelikli eğitimdir. 19 bin özel eğitim öğretmeni açığı var, 4 bin atama bekleyen hazır alan öğretmeni var. Bu öğretmenlerin ataması yapılmalı." diye konuştu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, üniversitelerin, en aykırı fikirlerin bile tartışılması gereken yerler olduğunu ifade etti.

"Ele geçirme kültürü bizde olduğu sürece demokratik toplum yaratmamız mümkün değil." diyen Yılmaz, "Eğer üniversitelerin başarılı olmasını istiyorsak, bu üniversitelerde üretilen makaleler, o makalelere verilen referanslara göre kaynaklar tahsis edilmeli." dedi.

-"Sonuçlarını gördük"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti hükümetlerinin her bütçede en büyük payı eğitime ayırdığına dikkati çekti.

Eğitimde akşamdan sabaha bir sonuç alınamadığını ifade eden Öztürk, eğitime ayrılan bütçenin nereye harcandığının takipçisi olacaklarını söyledi. Öztürk, "Doğru din eğitimi de bu topluma lazım. Biz bunu vermezsek, merdiven altı din eğitimi verilir ki biz bunun sonuçlarını gördük." ifadelerini kullandı.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, üniversiteleri homojenleştirmeye çalışan YÖK'ün kaldırılması ya da sadece düzenleyici kurum olarak kalması gerektiğini öne sürdü.

Vakıf üniversitelerinin ticari kuruluş gibi davrandıklarını ifade eden Katırcıoğlu, "Sayın Bakan, barış akademisyenlerine biraz daha farklı bakmaya çalışın. Bu insanlar, Türkiye'nin iyiliğini isteyen insanlar. Barış akademisyenleri üniversiteye, işlerine geri dönmeliler." dedi.

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, "Tarikatlara neden bu kadar olanaklar sağlandı? Sosyal etkinliklere kadar okulun içine girdiler." diye konuştu.

Vakıf üniversitelerinin içinde işini çok iyi yapanlar olmakla birlikte vakıf üniversitelerinin tümünün masaya yatırılması gerektiğini dile getiren Karabıyık, "Ne kadar kazanıyorlar, nereye yatırım yapıyorlar? Vakıf üniversitelerine devlet yer de verilebilir ama fayda-maliyet analizi yapılmalı." ifadesini kullandı.

Karabıyık, vakıf üniversitelerinin öğrencilere burs verme limitlerinin artırılması gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Şenol Bal, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yönelik, "Halen kredimiz sizin için devam ediyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz, inşallah yaparsınız ve biz de İYİ Parti olarak elimizden gelen desteği veririz." dedi.