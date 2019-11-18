2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığı ve ırkçılık akımlarına dikkati çekerek, "Son dönemde PKK'lı grupların vatandaşlarımızı, iş yerlerini ve Türk çıkarlarını hedef alan yeni saldırıları da eklendi. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın esenliğiyle ilgili konularla yakından ilgileniyoruz ve ilgilenmeye devam edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2020 bütçesinin sunumunu yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin başlattığı "Yeniden Asya" açılımı ile kıtanın dinamizminden daha iyi ve verimli biçimde yararlanmak amacıyla uzun vadeli bir yaklaşım ortaya koyulduğunu belirtti.

Türkiye'nin Çin'le ilişkilerinin karşılıklı ziyaret ve temaslarla sürdüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, "İhracatımızın çeşitlendirilmesi suretiyle ticaretimizin dengeli hale gelmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Uygur Türklerinin yaşamlarını barış, huzur ve refah içinde sürdürmeleri, temel insan haklarının gözetilmesi, dini özgürlüklerinin ve kültürel kimliklerinin korunmasına önem verdiğinin de altını çizdi.

Bu konuların uluslararası platformlarda ve Çin makamları nezdinde gündemde tutulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Önümüzdeki dönemde bölgeye bir ziyaret gerçekleştirilmesine yönelik plan bağlamında bunun modaliteleri ve kapsamına dair temas ve değerlendirmelerimiz sürüyor. Çin'in daveti üzerine Çin'deki durumu yerinde görmek için bir heyet göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Japonya ile Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın "kazan-kazan" anlayışıyla en kısa zamanda imzalanması ve Güney Kore ile de serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Güneydoğu Asya Uluslar Topluluğu (ASEAN) ile Türkiye'nin kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesinin, Yeniden Asya politikasının önemli bir ayağını oluşturduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "10 ASEAN ülkesiyle 2002 yılında 1,3 milyar dolar düzeyinde olan toplam ticaret hacmimiz, bugün 10 milyar dolar seviyesine yükseldi." dedi.

Afrika ile Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi'ne yönelik açılımlar

Afrika Kıtası ile de köklü tarihi ve kültürel ilişkilerinin yeniden canlandırılması yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi'nin üçüncüsünün, gelecek yılın ilk yarısında Türkiye'de düzenleneceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi'ne yönelik açılımının da artan temsilcilik sayısı ile desteklendiğini anlattı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik hizmetler

Dışişleri Bakanlığının, merkez ve yurt dışı teşkilatı ile vatandaşların kesintisiz konsolosluk hizmeti alabilmesi için yoğun mesai yaptığını söyleyen Çavuşoğlu, bugüne kadar 6,3 milyon kişinin talebine yanıt veren Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin 7 gün 24 saat Türkçe ve 5 yabancı dilde hizmet verdiğini belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca, vatandaşların ve ihtiyaç duyan kişilerin büyükelçiliklere ve başkonsolosluklara ulaşabilmesi için büyükelçiliklerde "nöbetçi telefon" uygulamasının başlatıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, yurt dışına giden ve orada yaşayan vatandaşlara yönelik, noterlik hizmetlerinin kolaylaştırılması, sanal POS ve POS cihazı üzerinden ödeme imkanı getirilmesi, boşanma işlemlerinin tanınması, dövizli askerlik ödemeleri, 8 dilde adli sicil belgesi düzenlenmesi, hukuk danışmanlarının görevlendirilmesi gibi alanlarda yenilikler getirildiğini anlattı.

"Avrupa'daki vatandaşlarımızla yakından ilgileniyoruz"

Aşırı sağ, İslam düşmanlığı ve ırkçılık akımlarının Avrupa genelinde yükselişte olduğunu ve bunların yarattığı tehdidin endişe verici noktaya ulaştığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Buna son dönemde PKK'lı grupların vatandaşlarımızı, iş yerlerini ve Türk çıkarlarını hedef alan yeni saldırıları da eklendi. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın esenliğiyle ilgili konularla yakından ilgileniyoruz ve ilgilenmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kültürel diplomasi alanındaki faaliyetlerin de hız kesmeden sürdüğünü söyleyen Çavuşoğlu, bu yılın "Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" ve "Japonya'da Türk Kültür Yılı" olarak kutlandığını hatırlattı.

Çavuşoğlu ayrıca, bu yılın "Göbeklitepe Yılı" ilan edildiğini, bu konuda üst düzey faaliyetler yürütüldüğünü, bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Ara Güler sergisinin bu yıl Londra, Paris, Kyoto ve New York'ta açıldığını da anlattı.

Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2020 bütçesi

Dışişleri Bakanlığına 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 4 milyar 631 milyon TL ödenek tahsis edilmesinin öngörüldüğünü aktaran Çavuşoğlu, buna ilaveten yüklendiği görevler çerçevesinde 569 milyon TL'si AB Başkanlığı için de toplam 656 milyon TL tutarında bütçe teklifini ve Türk Akreditasyon Kurumu'nun (TÜRKAK) 2020 yılı bütçe teklifi olan 26 milyon TL ödeneği de TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nun onayına sundu.

Çavuşoğlu, bakanlık bütçesinin yaklaşık yüzde 57'sinin yurt dışı teşkilatının harcamaları için kullanıldığını, yüzde 34'ünün katkı payı ödemeleri ve yurt dışındaki öğretmen, okutman ve din görevlileri maaşları için harcandığını da belirtti.

(Bitti)