2021'de en çok bu konuları konuştuk! İlk 2 sürpriz değil, 3. sırada bu yaza damga vuran orman yangınları var - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak 2021 yılında en çok haberi yapılan konuları listeledi.

EN ÇOK KORONAVİRÜSÜ VE AŞIYI KONUŞTUK

Listenin zirvesinde 6 milyon 91 bin 423 haberle koronavirüs bulunuyor. Dünyada 282 milyondan fazla insan virüse yakalanırken; 6 milyona yakın kişi ise salgın dolayısıyla hayatını kaybetti. Umutların tükendiği yerde bulunan koronavirüs aşısı ise bu sene gündemi en çok meşgul eden konuların ikincisi oldu. Koronavirüs aşısı hakkında bu yıl toplam 2 milyon 678 bin haber yapıldı.

ÇEVRE FELAKETLERİ GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Türkiye'nin birçok şehrine yayılan orman yangınları listenin 3. sırasında yer aldı. Çoğunluğu Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 49 ilde çıkan 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce hektar orman ve yerleşim yeri küle döndü, binlerce hayvan can verdi.

İlk olarak Marmara'da ortaya çıkan ve denizlerimizin hem altını hem üstünü kaplayan müsilaj sorunu ise listede 4. sırada yer aldı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ GÜNDEME OTURDU

Türkiye'nin 20 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşme'sinden çekilmesi, bu senenin en çok gündem olan 5. konusu oldu. Sözleşmenin feshedilmesi bir kesim tarafından tepkiyle karşılanırken konuyla ilgili 110 bin 900 haber yapılmış.

Çalışmanın 6. sırasında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör tartışmaları yer aldı. 59 bin 361 haber, Prof. Dr. Melih Bulu'nun üniversiteye rektör olarak atanması ile başlayan protestoları konu aldı.

Habermetre'nin verilerine göre; HDP'ye açılan kapatma davası 43 bin 861 haberle 7. sırada, Batı Karadeniz'i vuran sel felaketi 37 bin 339 haberle 8. sırada, Karadeniz'de bulunan doğal faz keşfi 29 bin 119 haberle 9. sırada, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılması ise 26 bin 777 haberle 10. sırada bulunuyor.