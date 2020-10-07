Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Ermenistan bugün haydut devlet niteliğindeki adımlarıyla, sivillere zarar verme pahasına yaptığı tek taraflı eylemlerle çaresizliğini örtmeye çalışmaktadır." dedi.

Kıran, Marmara Grubu Vakfı'nın online olarak düzenlediği 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katılarak Türkiye'nin dış politikası hakkında açıklamalarda bulundu.

Kıran, "Ermenistan bugün haydut devlet niteliğindeki adımlarıyla, sivillere zarar verme pahasına yaptığı tek taraflı eylemlerle çaresizliğini örtmeye çalışmaktadır. Birleşmiş Milletler'in 1993 yılında aldığı 4 farklı kararın hayata geçirilmesi BM Güvenlik Konseyi'nde alınan bu 4 kararla Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan derhal geri çekilmesine yönelik beklentinin hayata geçirilmesi esasen bu coğrafyanın tarihi ve dünyayı nasıl şekillendireceği konusundaki sorulara en iyi cevabı teşkil edecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak Kovid-19 sürecinin aşılmasında her türlü adımı attıklarını belirten Kıran, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu sürecin atlatılmasının en temel yolunun küresel iş birliği olduğunu en başta belirtmişti. Türkiye'nin Kovid-19 sonrası yeni dünya düzenine entegre olması ve bu düzenin inşasında kıymetli rol oynamasında her türlü hazırlığımızı yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Hem akademik bakış hem de diplomaside bize yansıyan boyutlarıyla, dünyadaki yeni trendleri inşa etme konusundaki hassasiyetiyle Türkiye bu sürecin önemli ülkelerinden olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Sağlık sektöründe gösterilen hassasiyet ve dünyanın birçok ülkesine yapılan yardımların Türkiye'nin başarı hanesine yazılan önemli hususlar olduğunu vurgulayan Kıran, şunları kaydetti:

"Bizden yardım talep eden ülkelere her zaman yardım edeceğimizi de buradan tekrar duyuruyoruz. Kovid-19 görünmeyen bir düşman, bununla mücadele çok zor bir süreç. Fakat bu zorlu sürece rağmen etrafımızdaki bazı güçlerin yerinde durmadığını ve önemli sorunların derinleştiğini kaygıyla müşahede ediyoruz. Bu gelişmelerin merkezinde de Avrasya coğrafyasının imkanları ve potansiyelleri yer alıyor. Buradaki güç dengeleri yeni dünya düzeninin nasıl belirleneceği ve inşa edileceği hakkındaki sorulara da en önemli yanıtları teşkil ediyor. Türkiye, bu coğrafyanın tam merkezinde yer alıyor ve bizim alacağımız konum da dünyanın geleceği açısından çok belirleyici olacaktır. Bu coğrafyanın imkanlarını, zenginliklerini ve fırsatlarını hep birlikte uluslararası toplumun huzur ve refahına katalize etme konusunda hareket etmeye devam ediyoruz. Dünyanın kalbi olan bu coğrafyanın potansiyelini bütün insanların yararına kullanmak bizim elimizde."

"Amacımız, Avrasya Bölgesi'nin bir 'güven adası' olması"

Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin 360 derece dış politika anlayışıyla bütün dünyayı kuşatan bir yaklaşıma sahip olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin üye olunan iş birliği teşkilatlarında sorumluluk almaya devam ettiğini aktardı.

Dünyanın nereye gittiğini iyi tahlil ettiklerini belirten Kıran, pandemi sonrası dünya düzeninde Avrasya'nın konumunun önem kazanacağını vurguladı.

Kıran, devamla şunları kaydetti:

"Tüm amacımız, Avrasya Bölgesi'nin bir 'güven adası' olarak insanlığa ve insanlığın ortak kazanımına dönüşmesi. Bizim bütün çabamız budur. O yüzden insani dış politikamızı özellikle bu coğrafyada da etkin bir şekilde yürütüyoruz.

Şu anda Türkiye GSYH'sine göre dünyanın 20 ülkesinden biri, 17'nci ülkeyiz. Ancak diplomatik temsil bakımından dünyada 5'inci ülkeyiz. Şu anda dünya ölçeğinde 248 temsilcilikle Türkiye'den daha fazla temsilciliğe sahip ülke sayısı 4. Geniş diplomatik temsilciliklerimizle dünyanın ortak meselelerine ortak çözümler üretme konusunda Türkiye'nin etkin, vizyoner ve proaktif dış politikasını her yerde temsil ediyoruz. Öte yandan, (Türkiye) GSYH'ye göre dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi olmasına rağmen insani kalkınma yatırımlarında çok daha ileri seviyede. Tekraren diyoruz ki 'Dünya beşten büyüktür."

Dünyanın, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesinin duvarları arasına hapsedilmesinin düşünülemeyeceğini belirten Kıran, alınan kararların bütün insanlığı etkilediğini söyledi.

"Pandemi hakkında sektörlere ilişkin spesifik değerlendirmeler yapılmalı"

Belçika'nın başkenti Brüksel'in Saint-Josse-ten-Noode ilçesi Belediye Başkanı Emir Kır da Kovid-19 pandemisinin, her ne kadar fiziksel mesafeyi zorunlu kılsa da ülkeleri ve halkları birbirlerine yakınlaştıran bir etki yarattığını kaydetti.

Kır, dünyanın neresinde olunursa olsun Kovid-19 gerçeklerinin herkes için ortak olduğuna işaret ederek, salgının başlangıcından bu yana krizle mücadelede fikir alışverişinin önemine dikkati çekti.

Romanya Kraliyet Ailesi mensubu Prens Radu ise Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde ekonomilerin kalkınması, ulusal güvenlik ve yetkinlikle ilgili maddelerin ele alınmasıyla bu salgın dönemindeki en kritik konuların masaya yatırıldığını bildirdi.

Radu, buradan elde edilecek sonuçların sadece iktisadi açıdan değil, birçok yönden krizle mücadele, entegrasyon ve iş birliği konusunda ilham verici olacağını söyledi.

Salgınla beraber hiç beklenmedik etki ve tepkilerin doğduğunu belirten Radu, krizin getirdiği sorunlarla savaşma becerisinin geleceği tanımlayacak yöntemleri belirleyeceğini aktardı.

Viyana Ekonomik Forumu Genel Sekreteri ve Büyükelçi Dr. Elena Kırtcheva, zirvenin öncelikli gündeminde yer alan Kovid-19 salgının ekonomik etkilerine yönelik olarak hangi sektörlerin kırılgan, hangilerinin daha dayanıklı olduğunun belirlenerek spesifik değerlendirmeler yapılmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Kırtcheva, yeni normal düzene ve gelişmelere adapte olunabilmesi için dijital dünya vasıtasıyla gerçekleştirilecek bölgesel iş birliklerinin, alışma ve mücadele sürecine katkıda bulunacağını kaydetti.

"Yeni küreselleşme ile dünya yeni bir şekle kavuşacak"

Moğolistan Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gombojavyn Zandanshatar da pandemi nedeniyle dünya ticaretinin azaldığına işaret ederek, dünya ticaretinde ciddi değişimler yaşandığını ve modern küreselleşmenin zamanını yitirdiğini söyledi.

Zandanshatar, ülkeler arası ticaret savaşlarının giderek arttığına dikkati çekerek, Çin'in yeni bir dünya düzeni talep ettiğini, küreselleşmenin çeşitli açılarla karşımıza çıktığını ve yeni küreselleşme ile dünyanın yeni bir şekle kavuşacağını ifade etti.

Avusturya eski Şansölyesi Dr. Erhard Busek ise gelecekte karşılaşılabilecek problemlere yönelik daha odaklı çalışılması gerektiğine, daha fazla istihdama, malların ve varlıkların daha adil dağıtıma ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

Busek, halihazırdaki uluslararası kuruluşların günümüz sıkıntılarına gerekli çözümü bulamadığını belirterek, sürdürülebilir bir ekonomi ve gelecek için gerçekten nelere ihtiyaç duyulduğunun iyi analiz edilmesi gerektiğini kaydetti.

"Dünyanın sorunlarını çok yönlü olarak ele alıp sürdürülebilir çözümler geliştirmek gerekir"

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ise dünyanın pandemi sonrası dönemde uluslararası strateji enstitülerinin çalışmalarına daha fazla önem göstermesinin beklendiğini aktararak, "Sonraki pandemilere karşı dünyamızın hazır olabilmesi için dünyanın sorunlarını çok yönlü olarak ele alıp sürdürülebilir çözümler geliştirmek gerekir. Ancak bu şekilde sonraki pandemilere hazır olabiliriz, oluşabilecek yıkımların önüne geçebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

"Partner ülkelerin paydaşlarıyla çok sıkı bir iletişim halindeyiz"

Özbekistan Stratejik Kalkınma Merkezi Direktörü Eldor Tulyakov, Özbekistan olarak bölgesel iş birliğine karşılıklı güven çerçevesinde yaklaştıklarını ifade ederek, "Bizler iş birliği konusunda partner ülkelerin paydaşlarıyla çok sıkı bir iletişim halindeyiz. Pek çok ülkeyle ikili ticaret anlaşmamız mevcut." diye konuştu.

Kovid-19'la mücadelede Çin ve AB ile yakın çalıştıklarını, salgınla mücadelelerinin güçlü bir şekilde devam ettiğini belirten Tulyakov, Türkiye'nin kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.

BM'nin Orta Asya'da bir iletişim koridoru oluşturduğunu aktaran Tulyakov, kuzeyle güney arasında önemli iş birliklerinin görüleceğini kaydetti.