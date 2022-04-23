23 Nisan'da iç karartan tablo: Türkiye çocuk yoksulluğunda zirvede - Son Dakika

Çocuklar bugün 23 Nisan'ı kutlarken Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri sıralamasında yüzde 27.7'lik oranıyla çocukların en yoksul olduğu ülke olarak, birinci sırada yer aldı.

HER 1 PUANLIK ARTIŞ DÜNYADA 10 MİLYON KİŞİNİN YOKSULLAŞTIĞINA İŞARET EDİYOR

Dünya Bankası tahminlerine göre gıda enflasyonundaki her 1 puanlık artış, dünya genelinde derin yoksul sayısını 10 milyon kişi artırıyor. Türk-İş verilerine göre mart itibarıyla son bir yılda Türkiye'de gıda fiyatlarının yüzde 76.4 arttığı dikkate alındığında durumun vahameti ortaya çıkıyor.

5 ÇOCUKTAN BİRİ DERİN YOKSULLUKLA KARŞI KARŞIYA

Türkiye'de bugün her 5 çocuktan biri derin yoksulluk sorunları ile yüzleşiyor, yeterli ve besleyici gıdaya ulaşamıyor. Bu noktada yapılacak en acil eylemin, bir an önce okullarda kamunun öğle yemeği hizmeti sunması olduğu belirtiliyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÜCRETSİZ BESLENME PROGRAMINI BİR TÜRLÜ HAYATA GEÇİREMEDİ

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, "2019 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı 'başlattık, başlatıyoruz' diyor ama bir gelişme yok. Sağlık Bakanlığı okullarda ücretsiz beslenme programını 2020 için planlıyordu ancak bir türlü hayata geçiremedi. Fakirliğin yoğunlaştığı bölgelerden başlanarak bir an önce okul yemeği uygulaması başlatılmalı, gıdaya erişemeyen milyonlarca çocuk bu sayede en azından günde bir kez yeterli bir besin alabilmeli. Dayanışmanın da bittiği bir döneme girdik çünkü komşu da aç" ifadesini kullandı.

Sözcü'de yer alan habere göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da konuyu gündeme getirerek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması talebi ile verdiği soru önergesinde ücretsiz çocuk beslenme programının neden bir türlü başlatılamadığını sordu.

OKULA AÇ GİDEN ÇOCUKLAR DERSLERİNE ODAKLANAMIYOR

Son dönemde özellikle yoksulluğun arttığı bölgelerde çocuklar okula aç gidiyor. Evinde yeterli beslenemeyen çocuğun hiç değilse okulda sağlıklı beslenmeye ulaşması gerektiğini vurgulayan Hacer Foggo, "Yetersiz beslenme beyin hücrelerinin gelişimini, büyümeyi durdurur. Açlık çeken çocuklar okula odaklanamazlar. Bu nedenle bir an önce okullarda ücretsiz beslenme programları hayata geçirilmeli" dedi.